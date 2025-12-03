Chuva em Minas: sua casa está segura? 5 dicas para se proteger

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Em Minas Gerais, 42 municípios estão em situação de emergência em decorrência das chuvas, segundo o boletim da Defesa Civil do estado divulgado nessa terça-feira (2/12). O quantitativo é quase três vezes maior do que o do mesmo período do ano passado – apenas 16. Diante disso, adotar medidas preventivas para proteger a residência contra alagamentos e enchentes tornou-se essencial para a segurança e a preservação do patrimônio.

Ações simples, que podem ser realizadas com antecedência, minimizam os riscos de grandes prejuízos e garantem mais tranquilidade durante os temporais. Manter a manutenção em dia e preparar um plano de ação rápido são os primeiros passos para enfrentar o período de chuvas com mais segurança. Veja o que fazer para proteger seu imóvel.

1. Mantenha calhas e ralos sempre limpos

O acúmulo de folhas, galhos e outros detritos em calhas e ralos impede o escoamento adequado da água. Com o fluxo bloqueado, a água pode transbordar e se infiltrar pelas paredes e telhados, causando infiltrações, danos estruturais e até mesmo curtos-circuitos na rede elétrica.

2. Verifique o telhado e a vedação

Inspecione o telhado regularmente em busca de telhas quebradas ou deslocadas. Um pequeno ponto de falha pode se tornar uma grande dor de cabeça durante uma tempestade. Aproveite para checar a vedação de portas e janelas, aplicando silicone onde for necessário para impedir a entrada de água.

3. Eleve móveis e eletrodomésticos

Em áreas com risco conhecido de alagamento, uma medida preventiva é instalar prateleiras altas ou estrados para manter móveis, eletrodomésticos e outros objetos de valor longe do chão. Se houver um alerta de enchente iminente, mova os itens mais importantes para o andar superior, se houver.

4. Crie barreiras de contenção

Sacos de areia ainda são uma das barreiras temporárias mais eficazes para impedir que a água invada a casa. Tenha-os à mão ou saiba onde conseguir rapidamente. Barreiras de contenção improvisadas também podem ser feitas com placas de madeira e lona plástica vedada.

5. Desligue a energia elétrica

Se a água começar a invadir sua casa, não hesite: desligue a chave geral de energia no quadro de luz. A medida evita o risco de choques elétricos fatais e curtos-circuitos que podem causar incêndios. Só religue a energia após uma avaliação profissional.

Veja recomendações da Defesa Civil de BH para durante a chuva:

Recomendações durante a chuva

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.





Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.