MUNICÍPIOS EM ALERTA

Chuva em Minas: sua casa está segura? 5 dicas para se proteger

Da limpeza de calhas à criação de barreiras improvisadas; veja como minimizar os danos da chuva em sua residência

Laura Scardua
Melissa Souza
Laura Scardua
Melissa Souza
03/12/2025 08:00

Municípios em emergência no período chuvoso atual em Minas Gerais é quase três vezes maior do que os registrados no ano passado
Municípios em emergência no período chuvoso atual em Minas Gerais é quase três vezes maior do que os registrados no ano passado

Em Minas Gerais, 42 municípios estão em situação de emergência em decorrência das chuvas, segundo o boletim da Defesa Civil do estado divulgado nessa terça-feira (2/12). O quantitativo é quase três vezes maior do que o do mesmo período do ano passado – apenas 16. Diante disso, adotar medidas preventivas para proteger a residência contra alagamentos e enchentes tornou-se essencial para a segurança e a preservação do patrimônio.

Ações simples, que podem ser realizadas com antecedência, minimizam os riscos de grandes prejuízos e garantem mais tranquilidade durante os temporais. Manter a manutenção em dia e preparar um plano de ação rápido são os primeiros passos para enfrentar o período de chuvas com mais segurança. Veja o que fazer para proteger seu imóvel.

1. Mantenha calhas e ralos sempre limpos

O acúmulo de folhas, galhos e outros detritos em calhas e ralos impede o escoamento adequado da água. Com o fluxo bloqueado, a água pode transbordar e se infiltrar pelas paredes e telhados, causando infiltrações, danos estruturais e até mesmo curtos-circuitos na rede elétrica.

2. Verifique o telhado e a vedação

Inspecione o telhado regularmente em busca de telhas quebradas ou deslocadas. Um pequeno ponto de falha pode se tornar uma grande dor de cabeça durante uma tempestade. Aproveite para checar a vedação de portas e janelas, aplicando silicone onde for necessário para impedir a entrada de água.

3. Eleve móveis e eletrodomésticos

Em áreas com risco conhecido de alagamento, uma medida preventiva é instalar prateleiras altas ou estrados para manter móveis, eletrodomésticos e outros objetos de valor longe do chão. Se houver um alerta de enchente iminente, mova os itens mais importantes para o andar superior, se houver.

4. Crie barreiras de contenção

Sacos de areia ainda são uma das barreiras temporárias mais eficazes para impedir que a água invada a casa. Tenha-os à mão ou saiba onde conseguir rapidamente. Barreiras de contenção improvisadas também podem ser feitas com placas de madeira e lona plástica vedada.

5. Desligue a energia elétrica

Se a água começar a invadir sua casa, não hesite: desligue a chave geral de energia no quadro de luz. A medida evita o risco de choques elétricos fatais e curtos-circuitos que podem causar incêndios. Só religue a energia após uma avaliação profissional.

Veja recomendações da Defesa Civil de BH para durante a chuva:

Recomendações durante a chuva 

  • Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

  • Atenção especial para áreas de encostas e morros.

  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

 

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

