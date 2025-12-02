Encontrado o corpo de adolescente que se afogou no Rio Grande
Helloá Ferreira, de 13 anos, nadava com uma prima e um amigo na região conhecida como Prainha, canal conhecido pela forte correnteza
Foi encontrado no final da manhã desta terça-feira (2/12) no Rio Grande, o corpo de Helloá Ferreira Pedroso, de 13 anos, que se afogou no início da tarde do último domingo próximo a Frutal, no Triângulo Mineiro.
O corpo de Helloá, segundo o Corpo de Bombeiros, estava há aproximadamente 10 quilômetros do ponto onde ocorreu o afogamento.
Segundo o boletim de ocorrências do Corpo de Bombeiros de Frutal, Helloá nadava junto com outros dois adolescentes, uma prima e um amigo, na região conhecida como Prainha. Seus pais estavam nas proximidades.
Os três estariam próximos ao canal, que é conhecido por ter uma forte correnteza e grande profundidade. O pai de Helloá escutou gritos vindos do rio e correu até o local onde os três nadavam. Ele conseguiu alcançar dois dos jovens, a prima e o amigo da filha. Os três foram retirados da água com a ajuda de pescadores.
Helloá, porém, submergiu e não foi mais vista. O Corpo de Bombeiros iniciou os trabalhos de busca, ainda no domingo, mas estes foram interrompidos com o cair da noite, pois a recomendação é que não se faça buscas em rios e lagos sem a luz natural.
Os bombeiros informaram que relatos no dia do fato indicavam que o nível da água encontrava-se consideravelmente abaixo do que foi verificado nesta terça-feira.
A vítima teria se afogado no canal do rio, sendo que, no momento do ocorrido, o acesso ao ponto provável de desaparecimento podia ser realizado a pé. Entretanto, devido à elevação do nível da água, possivelmente em decorrência da abertura das comportas da Usina de Furnas, o deslocamento da guarnição passou a ser feito por meio de embarcação.
A forte correnteza dificultou a atuação da equipe e, embora tenha sido iniciada tentativa de mergulho, os militares estavam sendo rapidamente arrastados, impossibilitando a realização da varredura subaquática com segurança.
Assim, os bombeiros adotaram uma nova estratégia operacional, passando a fazer buscas visuais embarcadas.
Helloá morava com a família em Frutal e era aluna da Escola Estadual Lauriston Souza. A comunidade escolar e moradores da cidade acompanham com apreensão e esperança o desfecho das buscas.