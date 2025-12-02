Assine
ATENÇÃO, MORADORES

Bairros de BH e região metropolitana podem ficar sem água nesta terça (2)

Manutenção emergencial pode deixar bairros de BH e Contagem (MG), com intermitência no abastecimento; veja lista dos locais atingidos

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
02/12/2025 11:37 - atualizado em 02/12/2025 11:39

Torneira
Bairros de BH e Região Metropolitana podem ficar sem água nesta terça (2) crédito: Reprodução/Agência Brasil

Bairros de Belo Horizonte e de Contagem (MG), na Região Metropolitana, podem ficar sem água até o fim desta terça-feira (2/12).

Segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), a intermitência no abastecimento pode ocorrer devido a uma manutenção emergencial.

A Copasa informou que os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento. Confira a lista dos bairros afetados:

Belo Horizonte

  • Alto Dos Pinheiros
  • Califórnia
  • Camargos
  • Jardinópolis
  • Maravilha
  • Oeste
  • Santa Maria
  • Sport Club
  • Vila Oeste
  • Vila Virgínia

Contagem

  • Cidade Industrial

