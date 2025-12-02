Bairros de BH e região metropolitana podem ficar sem água nesta terça (2)
Manutenção emergencial pode deixar bairros de BH e Contagem (MG), com intermitência no abastecimento; veja lista dos locais atingidos
Bairros de Belo Horizonte e de Contagem (MG), na Região Metropolitana, podem ficar sem água até o fim desta terça-feira (2/12).
Segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), a intermitência no abastecimento pode ocorrer devido a uma manutenção emergencial.
A Copasa informou que os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento. Confira a lista dos bairros afetados:
Belo Horizonte
- Alto Dos Pinheiros
- Califórnia
- Camargos
- Jardinópolis
- Maravilha
- Oeste
- Santa Maria
- Sport Club
- Vila Oeste
- Vila Virgínia
Contagem
- Cidade Industrial