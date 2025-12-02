Bairros de BH e região metropolitana podem ficar sem água nesta terça (2)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Bairros de Belo Horizonte e de Contagem (MG), na Região Metropolitana, podem ficar sem água até o fim desta terça-feira (2/12).

Segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), a intermitência no abastecimento pode ocorrer devido a uma manutenção emergencial.

A Copasa informou que os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento. Confira a lista dos bairros afetados:

Belo Horizonte

Alto Dos Pinheiros

Califórnia

Camargos

Jardinópolis

Maravilha

Oeste

Santa Maria

Sport Club

Vila Oeste

Vila Virgínia

Contagem