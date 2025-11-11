Assine
CONTAMINAÇÃO

Pará de Minas interditada poços artesianos após surto de diarréia

Três estruturas foram fechadas depois que análise da Funed constatou a presença de bactérias que podem causar doenças gastrointestinais

11/11/2025 17:32

Nos endereços onde foi constatada a contaminação, todas as estruturas que possam facilitar a captação de água, como canos e torneiras, foram removidos crédito: Divulgação/Prefeitura de Pará de Minas

A Prefeitura de Pará de Minas, na Região Central do estado, interditou três poços artesianos da cidade após uma análise da Fundação Ezequiel Dias (Funed) constatar que a água está imprópria para consumo. O fechamento dos pontos de coleta de água foi feito depois que a cidade registrou um surto de diarréia e outras infecções intestinais.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a avaliação técnica e exames laboratoriais constataram que a água estava contaminada com a presença de coliformes totais e da bactéria Escherichia coli. Segundo a pasta, a presença do grupo de microrganismos indica contaminação fecal, “tornando a água imprópria para consumo e podendo causar doenças gastrointestinais, como diarreia e vômitos”.

Nos endereços onde foi constatada a contaminação, todas as estruturas que possam facilitar a captação de água, como canos e torneiras, foram removidos. Os locais também receberam placas de advertência, sinalizando a proibição do uso da água.

Ainda segundo a prefeitura, além da interdição, os pontos de coleta de água em minas da cidade, que não passaram por nenhum tipo de tratamento antes do consumo, também serão avaliados.

No documento, Gilberto Denoziro, secretário municipal de Saúde pediu a compreensão da população. Ele afirmou que a ação tem objetivo de garantir a segurança e o bem-estar de todos. Já o coordenador da Vigilância em Saúde Ambiental, Douglas Duarte, destacou que novas análises continuarão sendo feitas e, assim que a qualidade da água for restabelecida, os moradores poderão voltar a usar as estruturas.

Quais os endereços dos poços artesianos interditados?

  • Rua Raquel Ferreira, 299, Bairro Raquel
  • Rua Silvínio Olímpio, 452, entre os bairros São Cristóvão e Santos Dumont
  • Rodovia MG-431, na estrada do Bairro Padre Libério

Riscos do consumo de água não tratada

  • Diarreia infecciosa e gastroenterites;
  • Hepatites A e E;
  • Leptospirose;
  • Giardíase e amebíase;
  • Febre tifóide e cólera.

Orientação à população

  • Não consumir água proveniente de pontos onde a água está imprópria para consumo;
  • Utilizar apenas água tratada ou fervida por, pelo menos, cinco minutos antes do consumo;
  • Em caso de sintomas como diarreia, febre, vômitos ou mal-estar, procurar imediatamente a unidade de saúde mais próxima

