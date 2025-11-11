Pará de Minas interditada poços artesianos após surto de diarréia

A Prefeitura de Pará de Minas, na Região Central do estado, interditou três poços artesianos da cidade após uma análise da Fundação Ezequiel Dias (Funed) constatar que a água está imprópria para consumo. O fechamento dos pontos de coleta de água foi feito depois que a cidade registrou um surto de diarréia e outras infecções intestinais.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a avaliação técnica e exames laboratoriais constataram que a água estava contaminada com a presença de coliformes totais e da bactéria Escherichia coli. Segundo a pasta, a presença do grupo de microrganismos indica contaminação fecal, “tornando a água imprópria para consumo e podendo causar doenças gastrointestinais, como diarreia e vômitos”.

Nos endereços onde foi constatada a contaminação, todas as estruturas que possam facilitar a captação de água, como canos e torneiras, foram removidos. Os locais também receberam placas de advertência, sinalizando a proibição do uso da água.

Ainda segundo a prefeitura, além da interdição, os pontos de coleta de água em minas da cidade, que não passaram por nenhum tipo de tratamento antes do consumo, também serão avaliados.

No documento, Gilberto Denoziro, secretário municipal de Saúde pediu a compreensão da população. Ele afirmou que a ação tem objetivo de garantir a segurança e o bem-estar de todos. Já o coordenador da Vigilância em Saúde Ambiental, Douglas Duarte, destacou que novas análises continuarão sendo feitas e, assim que a qualidade da água for restabelecida, os moradores poderão voltar a usar as estruturas.

Quais os endereços dos poços artesianos interditados?

Rua Raquel Ferreira, 299, Bairro Raquel

Rua Silvínio Olímpio, 452, entre os bairros São Cristóvão e Santos Dumont

Rodovia MG-431, na estrada do Bairro Padre Libério

Riscos do consumo de água não tratada

Diarreia infecciosa e gastroenterites;

Hepatites A e E;

Leptospirose;

Giardíase e amebíase;

Febre tifóide e cólera.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Orientação à população