MG: PM fecha ringue de boxe promovido por homem com passagens pela polícia
Polícia flagrou vários moradores no local no momento da abordagem, que aconteceu em Antônio Pereira, distrito de Ouro Preto
compartilheSIGA
A Polícia Militar (PM) fechou um ringue de boxe em Antônio Pereira, distrito de Ouro Preto (MG), na Região Central do estado, no último domingo (30/11). Segundo registrado no boletim de ocorrência, o organizador do evento, um homem de 27 anos, tem passagens pela polícia, reagiu à abordagem dos militares e acabou detido. “O ringue não tinha nenhuma estrutura de segurança”, afirma a corporação.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A PM relata que, durante patrulhamento de rotina, recebeu denúncia anônima sobre uma luta clandestina em curso em um lote afastado da via pública e situado na Vila Residencial Antônio Pereira. Assim que chegaram ao local, os policiais encontraram vários espectadores, incluindo crianças e adolescentes, e interromperam a luta.
Leia Mais
“Neste momento, o promotor do evento aproximou-se da equipe policial visivelmente alterado, elevando o tom de voz e tentando intimidar e impedir a ação policial”, narra trecho da ocorrência.
Conforme o documento, ele não obedeceu à ordem para que colocasse as mãos na cabeça. “Familiares do autor passaram a se aproximar com o objetivo de atrapalhar o procedimento policial”, afirma a PM. Os policiais, então, usaram gás de pimenta para conseguir conter o homem e conduzi-lo à delegacia. Ele foi ouvido e liberado.
A Polícia Militar considera que ele cometeu crime ao “expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente”, conforme redação no artigo 132 do Código Penal. O organizador também pode responder por outros crimes, como desacato (art. 331), desobediência (art. 330) e resistência (art. 329).
Ainda de acordo com a polícia, ele tem passagens por vias de fato, agressão e lesão corporal, em 2021, tráfico de drogas, tentativa de homicídio e disparo de arma de fogo, em 2019, além de ser coautor em um roubo em 2018.
Em um perfil nas redes sociais dedicado a divulgar imagens das lutas, o organizador disse nesta terça-feira (2/12) que adotará as medidas necessárias. “Vamos regularizar para voltar com a nossa diversão”, escreveu.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia