Homem invade local de trabalho e esfaqueia ex e patrão por ciúmes

Um homem atacou com uma faca a ex-companheira e o ex-patrão na empresa de onde havia saído há poucos dias, em Uberlândia, nessa segunda-feira (1º/12). O motivo da tentativa de homicídio foi ciúmes. O suspeito foi preso.



De acordo com o registro policial, o invasor chegou na empresa de logística, no Bairro Tabajaras, em Uberlândia, já armado com a faca. Primeiramente, ele atacou o dono da firma, com um golpe na cabeça e outro nas costas. Depois, avançou sobre sua ex, que é secretária no local. Ela foi ferida no braço esquerdo e nas costas.

As duas vítimas, de 54 e 35 anos, conseguiram controlar e imobilizar o agressor. Nenhum dos feridos corre risco de morrer.



O agressor tinha pedido demissão da empresa há uma semana, aproximadamente. Ele tinha trabalhado no marketing interno e não aceitou muito bem o fato de a ex não deixar a empresa assim como ele. O relacionamento do homem com colegas de trabalho não era bom.



Anteriormente, a mulher teria relatado que o autor a ameaçava por por ciúmes.



Ele foi preso pela dupla tentativa de homicídio.