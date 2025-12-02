Assine
TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Homem invade local de trabalho e esfaqueia ex e patrão por ciúmes

Primeiramente, o homem esfaqueou o antigo patrão na cabeça, depois avançou sobre sua ex, que trabalhava no mesmo lugar que ele

02/12/2025 18:56 - atualizado em 02/12/2025 19:00

Homem invade local de trabalho e esfaqueia ex e patrão por ciúmes
As duas vítimas, de 54 e 35 anos, conseguiram controlar e imobilizar o agressor. Nenhum dos feridos corre risco de morrer

Um homem atacou com uma faca a ex-companheira e o ex-patrão na empresa de onde havia saído há poucos dias, em Uberlândia, nessa segunda-feira (1º/12). O motivo da tentativa de homicídio foi ciúmes. O suspeito foi preso.

De acordo com o registro policial, o invasor chegou na empresa de logística, no Bairro Tabajaras, em Uberlândia, já armado com a faca. Primeiramente, ele atacou o dono da firma, com um golpe na cabeça e outro nas costas. Depois, avançou sobre sua ex, que é secretária no local. Ela foi ferida no braço esquerdo e nas costas.

As duas vítimas, de 54 e 35 anos, conseguiram controlar e imobilizar o agressor. Nenhum dos feridos corre risco de morrer.


O agressor tinha pedido demissão da empresa há uma semana, aproximadamente. Ele tinha trabalhado no marketing interno e não aceitou muito bem o fato de a ex não deixar a empresa assim como ele. O relacionamento do homem com colegas de trabalho não era bom.


Anteriormente, a mulher teria relatado que o autor a ameaçava por por ciúmes.


Ele foi preso pela dupla tentativa de homicídio.

