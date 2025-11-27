Suspeito é preso com faca ao tirar ex do trabalho por ter "muitos homens"

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante nessa quarta-feira (26/11) depois de ameaçar a ex-mulher, de 40, e retirá-la à força do local de trabalho, em Ponte Nova (MG), na Zona da Mata. O caso ocorreu na Rodovia MG-262, saída para Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, a vítima já havia registrado boletim de ocorrência no dia anterior contra o ex-companheiro por ameaças. Nessa quarta, ele apareceu inesperadamente no ambiente de trabalho da mulher, afirmou que ela não poderia permanecer no local “porque havia muitos homens” e a ameaçou de morte caso fosse preso.

Depois de puxá-la pelo braço, o suspeito passou a caminhar com a vítima pela rodovia, sentido bairro Pacheco. Durante patrulhamento, os militares visualizaram o casal e realizaram a abordagem. No momento da intervenção, a mulher conseguiu se afastar, permitindo a prisão do autor.

Com ele foi apreendida uma faca. As partes dispensaram atendimento médico, já que não houve agressões físicas. O homem foi encaminhado à autoridade policial e autuado em flagrante por violência doméstica, ameaça e porte de arma branca.

