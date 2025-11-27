Assine
overlay
Início Gerais
AMEAÇAS

Suspeito é preso com faca ao tirar ex do trabalho por ter "muitos homens"

A vítima já havia registrado boletim de ocorrência no dia anterior contra o ex-companheiro por ameaças

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
27/11/2025 06:50

compartilhe

SIGA
x
Suspeito com faca é preso ao retirar ex-mulher do trabalho em Ponte Nova (MG)
Suspeito com faca é preso ao retirar ex-mulher do trabalho em Ponte Nova (MG) crédito: PMMG/Reprodução

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante nessa quarta-feira (26/11) depois de ameaçar a ex-mulher, de 40, e retirá-la à força do local de trabalho, em Ponte Nova (MG), na Zona da Mata. O caso ocorreu na Rodovia MG-262, saída para Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Polícia Militar, a vítima já havia registrado boletim de ocorrência no dia anterior contra o ex-companheiro por ameaças. Nessa quarta, ele apareceu inesperadamente no ambiente de trabalho da mulher, afirmou que ela não poderia permanecer no local “porque havia muitos homens” e a ameaçou de morte caso fosse preso.

Leia Mais

Depois de puxá-la pelo braço, o suspeito passou a caminhar com a vítima pela rodovia, sentido bairro Pacheco. Durante patrulhamento, os militares visualizaram o casal e realizaram a abordagem. No momento da intervenção, a mulher conseguiu se afastar, permitindo a prisão do autor.

Com ele foi apreendida uma faca. As partes dispensaram atendimento médico, já que não houve agressões físicas. O homem foi encaminhado à autoridade policial e autuado em flagrante por violência doméstica, ameaça e porte de arma branca.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

ameaca minas-gerais pm preso

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay