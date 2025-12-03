Três regionais de BH entram em risco de desabamento depois de fortes chuvas

As fortes chuvas registradas nas últimas horas, somadas à previsão de novos temporais para os próximos dias, colocaram três regionais de Belo Horizonte em risco geológico forte: Oeste, Centro-Sul e Nordeste. O alerta da Defesa Civil é válido até a próxima quinta-feira (4/12).

As regionais Venda Nova, Norte, Pampulha, Leste, Noroeste e Barreiro estão em risco moderado.

Segundo a Defesa Civil, é essencial que os moradores fiquem atentos ao grau de saturação do solo e aos sinais que podem indicar risco de deslizamentos, quedas de muros e desabamentos.

Sinais de que deslizamentos podem acontecer

Trincas nas paredes

Água empoçando no quintal

Portas e janelas emperrando

Rachaduras no solo

Água minando da base do barranco

Poste ou árvores inclinando

Muros e paredes estufados

Estalos na estrutura

Se algum desses sinais for identificado, a pessoa deve sair imediatamente do imóvel e ligar para a Defesa Civil (199) ou, em caso de emergências, para o Corpo de Bombeiros (193).

Recomendações de segurança

Não faça cortes altos ou inclinados em barrancos

Instale calhas no telhado

Conserte vazamentos em caixas-d’água e reservatórios

Não descarte lixo ou entulho em encostas

Não despeje esgoto no barranco

Evite queimadas

Como receber alertas

Moradores de Belo Horizonte podem receber notificações de risco de chuva forte, granizo, vendavais, alagamentos e deslizamentos enviando o CEP da rua por SMS para 40199. O serviço é gratuito.

Também é possível acompanhar avisos e orientações no Instagram, X, Facebook e no canal do Telegram da Defesa Civil: @defesacivilbh.