Três regionais de BH entram em risco de desabamento depois de fortes chuvas
Defesa Civil faz alguns alertas para que os moradores fiquem atentos a sinais de risco de deslizamentos
compartilheSIGA
As fortes chuvas registradas nas últimas horas, somadas à previsão de novos temporais para os próximos dias, colocaram três regionais de Belo Horizonte em risco geológico forte: Oeste, Centro-Sul e Nordeste. O alerta da Defesa Civil é válido até a próxima quinta-feira (4/12).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
As regionais Venda Nova, Norte, Pampulha, Leste, Noroeste e Barreiro estão em risco moderado.
Leia Mais
Segundo a Defesa Civil, é essencial que os moradores fiquem atentos ao grau de saturação do solo e aos sinais que podem indicar risco de deslizamentos, quedas de muros e desabamentos.
Sinais de que deslizamentos podem acontecer
- Trincas nas paredes
- Água empoçando no quintal
- Portas e janelas emperrando
- Rachaduras no solo
- Água minando da base do barranco
- Poste ou árvores inclinando
- Muros e paredes estufados
- Estalos na estrutura
Se algum desses sinais for identificado, a pessoa deve sair imediatamente do imóvel e ligar para a Defesa Civil (199) ou, em caso de emergências, para o Corpo de Bombeiros (193).
Recomendações de segurança
- Não faça cortes altos ou inclinados em barrancos
- Instale calhas no telhado
- Conserte vazamentos em caixas-d’água e reservatórios
- Não descarte lixo ou entulho em encostas
- Não despeje esgoto no barranco
- Evite queimadas
Como receber alertas
Moradores de Belo Horizonte podem receber notificações de risco de chuva forte, granizo, vendavais, alagamentos e deslizamentos enviando o CEP da rua por SMS para 40199. O serviço é gratuito.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Também é possível acompanhar avisos e orientações no Instagram, X, Facebook e no canal do Telegram da Defesa Civil: @defesacivilbh.