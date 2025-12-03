Assine
overlay
Início Gerais
RISCO EM BH

Três regionais de BH entram em risco de desabamento depois de fortes chuvas

Defesa Civil faz alguns alertas para que os moradores fiquem atentos a sinais de risco de deslizamentos

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
03/12/2025 05:56 - atualizado em 03/12/2025 06:21

compartilhe

SIGA
x
Moradores de Belo Horizonte devem ficar atentos caso algum sinal de deslizamento aparecer
Oeste, Centro-Sul e Nordeste têm risco geológico forte; Defesa Civil reforça alerta crédito: Jair Amaral /EM/D.A Press

As fortes chuvas registradas nas últimas horas, somadas à previsão de novos temporais para os próximos dias, colocaram três regionais de Belo Horizonte em risco geológico forte: Oeste, Centro-Sul e Nordeste. O alerta da Defesa Civil é válido até a próxima quinta-feira (4/12).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

As regionais Venda Nova, Norte, Pampulha, Leste, Noroeste e Barreiro estão em risco moderado.

Leia Mais

Segundo a Defesa Civil, é essencial que os moradores fiquem atentos ao grau de saturação do solo e aos sinais que podem indicar risco de deslizamentos, quedas de muros e desabamentos.

Sinais de que deslizamentos podem acontecer

  • Trincas nas paredes
  • Água empoçando no quintal
  • Portas e janelas emperrando
  • Rachaduras no solo
  • Água minando da base do barranco
  • Poste ou árvores inclinando
  • Muros e paredes estufados
  • Estalos na estrutura

Se algum desses sinais for identificado, a pessoa deve sair imediatamente do imóvel e ligar para a Defesa Civil (199) ou, em caso de emergências, para o Corpo de Bombeiros (193).

Recomendações de segurança

  • Não faça cortes altos ou inclinados em barrancos
  • Instale calhas no telhado
  • Conserte vazamentos em caixas-d’água e reservatórios
  • Não descarte lixo ou entulho em encostas
  • Não despeje esgoto no barranco
  • Evite queimadas

Como receber alertas

Moradores de Belo Horizonte podem receber notificações de risco de chuva forte, granizo, vendavais, alagamentos e deslizamentos enviando o CEP da rua por SMS para 40199. O serviço é gratuito.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Também é possível acompanhar avisos e orientações no Instagram, X, Facebook e no canal do Telegram da Defesa Civil: @defesacivilbh.

Tópicos relacionados:

bh chuva defesa-civil desabamento deslizamento

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay