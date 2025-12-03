Alerta: BH pode contar com chuva, raios e ventania nesta quarta (3/12)

Belo Horizonte está sob alerta para a possibilidade de pancadas de chuva (30 a 50 mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h, nesta quarta-feira (3/12), segundo informações da Defesa Civil do Município.

O alerta é válido até às 8 horas desta quinta-feira (4).

Recomendações durante chuvas



Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para a Cemig (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não fique em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Emissão de alertas

Para receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos, os moradores de Belo Horizonte podem entrar no Canal Público da Defesa Civil no WhatsApp.

Também é possível acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.