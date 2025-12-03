Vídeo mostra 'lagoa' formada por chuva que interdita a BR-381 nesta manhã

A BR-381, na saída de Belo Horizonte, próximo ao posto Beija-Flor, está interditada na manhã desta quarta-feira (3/12) depois da formação de uma verdadeira “lagoa” na pista, causada pela forte chuva registrada na noite anterior.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a extensão do alagamento, que bloqueou o trânsito nos dois sentidos da rodovia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o congestionamento no trecho já chega a 10 km. Um ônibus chegou a quebrar ao tentar atravessar a água acumulada.

Relatos de motoristas indicam que carros pequenos não conseguem passar, sendo possível apenas a circulação de veículos de maior porte, como caminhões e ônibus.

A orientação é para que os condutores evitem a região e utilizem rotas alternativas indicadas pelos aplicativos de navegação até que a situação seja normalizada.

