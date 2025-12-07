Mais de 400 cidades de MG estão sob alerta de chuva intensa

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Quatrocentas e duas cidades de Minas Gerais podem ser atingidas por chuvas intensas neste domingo (7/12), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As cidades podem registrar até 50 milímetros (mm) de chuva por dia, com ventos intensos de até 60 km/h. Segundo a meteorologia, uma chuva de 50 mm é considerada forte, pois cada milímetro de chuva corresponde a um litro de água por metro quadrado.

De acordo com o Inmet, o alerta amarelo, de perigo potencial, indica baixo risco de corte de energia elétrica, danos a plantações, queda de árvores e alagamentos, e é válido até as 10h de segunda-feira (8/12).

Dentro da área dos 402 municípios, 228 estão sob alerta laranja, de perigo, também até a manhã de segunda. Nesses locais, a chuva pode ser de até 100 mm por dia, com ventos de até 100 km/h, e o risco de alagamento é um pouco maior.

Em caso de rajadas de vento, a recomendação é evitar se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é aconselhável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Como fica o tempo neste domingo?

A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) atua na faixa norte de Minas Gerais neste final de semana, favorecendo as chuvas intensas deste domingo. Segundo o Inmet, o dia será de céu nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Noroeste, Norte, Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri.

Nas regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Central, Metropolitana, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata, o dia é de sol entre nuvens, com uma pequena possibilidade de chuvas isoladas ao longo do dia e temperaturas estáveis, sendo que a máxima pode chegar a 35°C no Triângulo. Nas demais regiões, o céu fica parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada.

Em Belo Horizonte, o domingão é de céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas, e máxima de até 31°C, além de umidade relativa mínima do ar em torno de 40%.

O que fazer em caso de chuva?

Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.

evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos. Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.

não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico. Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.

não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas. Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.

mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros. Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

