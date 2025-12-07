Mais de 400 cidades de MG estão sob alerta de chuva intensa
Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia prevê chuva forte até a manhã de segunda-feira (8/12); confira as recomendações do órgão
Quatrocentas e duas cidades de Minas Gerais podem ser atingidas por chuvas intensas neste domingo (7/12), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
As cidades podem registrar até 50 milímetros (mm) de chuva por dia, com ventos intensos de até 60 km/h. Segundo a meteorologia, uma chuva de 50 mm é considerada forte, pois cada milímetro de chuva corresponde a um litro de água por metro quadrado.
De acordo com o Inmet, o alerta amarelo, de perigo potencial, indica baixo risco de corte de energia elétrica, danos a plantações, queda de árvores e alagamentos, e é válido até as 10h de segunda-feira (8/12).
Dentro da área dos 402 municípios, 228 estão sob alerta laranja, de perigo, também até a manhã de segunda. Nesses locais, a chuva pode ser de até 100 mm por dia, com ventos de até 100 km/h, e o risco de alagamento é um pouco maior.
Em caso de rajadas de vento, a recomendação é evitar se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é aconselhável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Como fica o tempo neste domingo?
A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) atua na faixa norte de Minas Gerais neste final de semana, favorecendo as chuvas intensas deste domingo. Segundo o Inmet, o dia será de céu nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Noroeste, Norte, Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri.
Nas regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Central, Metropolitana, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata, o dia é de sol entre nuvens, com uma pequena possibilidade de chuvas isoladas ao longo do dia e temperaturas estáveis, sendo que a máxima pode chegar a 35°C no Triângulo. Nas demais regiões, o céu fica parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada.
Em Belo Horizonte, o domingão é de céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas, e máxima de até 31°C, além de umidade relativa mínima do ar em torno de 40%.
O que fazer em caso de chuva?
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
Quais cidades de MG estão sob alerta?
- Abadia dos Dourados
- Abaeté
- Açucena
- Água Boa
- Águas Formosas
- Águas Vermelhas
- Aimorés
- Almenara
- Alpercata
- Alvarenga
- Alvorada de Minas
- Angelândia
- Antônio Dias
- Araçaí
- Araçuaí
- Araguari
- Araporã
- Arapuá
- Araxá
- Aricanduva
- Arinos
- Ataléia
- Augusto de Lima
- Baldim
- Bandeira
- Belo Oriente
- Berilo
- Berizal
- Bertópolis
- Biquinhas
- Bocaiúva
- Bom Despacho
- Bom Jesus do Galho
- Bonfinópolis de Minas
- Bonito de Minas
- Botumirim
- Brasilândia de Minas
- Brasília de Minas
- Braúnas
- Buenópolis
- Bugre
- Buritis
- Buritizeiro
- Cabeceira Grande
- Cachoeira da Prata
- Cachoeira de Pajeú
- Cachoeira Dourada
- Caetanópolis
- Campanário
- Campina Verde
- Campo Azul
- Campo Florido
- Campos Altos
- Canápolis
- Cantagalo
- Capelinha
- Capinópolis
- Capitão Andrade
- Capitão Enéas
- Caraí
- Caratinga
- Carbonita
- Carlos Chagas
- Carmésia
- Carmo do Paranaíba
- Carneirinho
- Cascalho Rico
- Catuji
- Catuti
- Cedro do Abaeté
- Central de Minas
- Centralina
- Chapada do Norte
- Chapada Gaúcha
- Claro dos Poções
- Coluna
- Comendador Gomes
- Comercinho
- Conceição das Alagoas
- Conceição do Mato Dentro
- Cônego Marinho
- Congonhas do Norte
- Conquista
- Conselheiro Pena
- Coração de Jesus
- Cordisburgo
- Corinto
- Coroaci
- Coromandel
- Coronel Fabriciano
- Coronel Murta
- Córrego Danta
- Couto de Magalhães de Minas
- Crisólita
- Cristália
- Cruzeiro da Fortaleza
- Cuparaque
- Curral de Dentro
- Curvelo
- Datas
- Diamantina
- Divino das Laranjeiras
- Divinolândia de Minas
- Divisa Alegre
- Divisópolis
- Dom Bosco
- Dom Cavati
- Dom Joaquim
- Dores de Guanhães
- Dores do Indaiá
- Douradoquara
- Engenheiro Caldas
- Engenheiro Navarro
- Entre Folhas
- Espinosa
- Estrela do Indaiá
- Estrela do Sul
- Felício dos Santos
- Felisburgo
- Felixlândia
- Fernandes Tourinho
- Ferros
- Formoso
- Fortuna de Minas
- Francisco Badaró
- Francisco Dumont
- Franciscópolis
- Francisco Sá
- Frei Gaspar
- Frei Inocêncio
- Frei Lagonegro
- Fronteira dos Vales
- Fruta de Leite
- Funilândia
- Galiléia
- Gameleiras
- Glaucilândia
- Goiabeira
- Gonzaga
- Gouveia
- Governador Valadares
- Grão Mogol
- Grupiara
- Guanhães
- Guaraciama
- Guarda-Mor
- Guimarânia
- Gurinhatã
- Iapu
- Ibiá
- Ibiaí
- Ibiracatu
- Icaraí de Minas
- Imbé de Minas
- Indaiabira
- Indianópolis
- Inhapim
- Inhaúma
- Inimutaba
- Ipaba
- Ipanema
- Ipatinga
- Ipiaçu
- Iraí de Minas
- Itabira
- Itabirinha
- Itacambira
- Itacarambi
- Itaipé
- Itamarandiba
- Itambacuri
- Itambé do Mato Dentro
- Itanhomi
- Itaobim
- Itapagipe
- Itinga
- Itueta
- Ituiutaba
- Iturama
- Jaboticatubas
- Jacinto
- Jaguaraçu
- Jaíba
- Jampruca
- Janaúba
- Januária
- Japonvar
- Jenipapo de Minas
- Jequitaí
- Jequitibá
- Jequitinhonha
- Joaíma
- Joanésia
- João Pinheiro
- Joaquim Felício
- Jordânia
- José Gonçalves de Minas
- Josenópolis
- José Raydan
- Juramento
- Juvenília
- Ladainha
- Lagamar
- Lagoa dos Patos
- Lagoa Formosa
- Lagoa Grande
- Lassance
- Leme do Prado
- Limeira do Oeste
- Lontra
- Luislândia
- Machacalis
- Malacacheta
- Mamonas
- Manga
- Mantena
- Maravilhas
- Marilac
- Marliéria
- Martinho Campos
- Mata Verde
- Materlândia
- Mathias Lobato
- Matias Cardoso
- Mato Verde
- Matozinhos
- Matutina
- Medina
- Mendes Pimentel
- Mesquita
- Minas Novas
- Mirabela
- Miravânia
- Monjolos
- Montalvânia
- Monte Alegre de Minas
- Monte Azul
- Monte Carmelo
- Monte Formoso
- Montes Claros
- Montezuma
- Morada Nova de Minas
- Morro da Garça
- Morro do Pilar
- Mutum
- Nacip Raydan
- Nanuque
- Naque
- Natalândia
- Ninheira
- Nova Belém
- Nova Era
- Nova Módica
- Nova Ponte
- Nova Porteirinha
- Nova União
- Novo Cruzeiro
- Novo Oriente de Minas
- Novorizonte
- Olhos-d'Água
- Ouro Verde de Minas
- Padre Carvalho
- Padre Paraíso
- Paineiras
- Pai Pedro
- Palmópolis
- Papagaios
- Paracatu
- Paraopeba
- Passabém
- Patis
- Patos de Minas
- Patrocínio
- Paulistas
- Pavão
- Peçanha
- Pedra Azul
- Pedras de Maria da Cruz
- Pedrinópolis
- Pedro Leopoldo
- Perdizes
- Periquito
- Pescador
- Piedade de Caratinga
- Pintópolis
- Pirapora
- Pitangui
- Pocrane
- Pompéu
- Ponto Chique
- Ponto dos Volantes
- Porteirinha
- Poté
- Prata
- Pratinha
- Presidente Juscelino
- Presidente Kubitschek
- Presidente Olegário
- Prudente de Morais
- Quartel Geral
- Resplendor
- Riachinho
- Riacho dos Machados
- Rio do Prado
- Rio Paranaíba
- Rio Pardo de Minas
- Rio Vermelho
- Romaria
- Rubelita
- Rubim
- Sabinópolis
- Sacramento
- Salinas
- Salto da Divisa
- Santa Cruz de Salinas
- Santa Efigênia de Minas
- Santa Fé de Minas
- Santa Helena de Minas
- Santa Juliana
- Santa Maria de Itabira
- Santa Maria do Salto
- Santa Maria do Suaçuí
- Santana de Pirapama
- Santana do Paraíso
- Santana do Riacho
- Santa Rita do Itueto
- Santa Rosa da Serra
- Santa Vitória
- Santo Antônio do Itambé
- Santo Antônio do Jacinto
- Santo Antônio do Retiro
- Santo Antônio do Rio Abaixo
- Santo Hipólito
- São Domingos das Dores
- São Félix de Minas
- São Francisco
- São Francisco de Sales
- São Geraldo da Piedade
- São Geraldo do Baixio
- São Gonçalo do Abaeté
- São Gonçalo do Rio Preto
- São Gotardo
- São João da Lagoa
- São João da Ponte
- São João das Missões
- São João do Manteninha
- São João do Oriente
- São João do Pacuí
- São João do Paraíso
- São João Evangelista
- São José da Safira
- São José do Divino
- São José do Jacuri
- São Pedro do Suaçuí
- São Romão
- São Sebastião do Anta
- São Sebastião do Maranhão
- São Sebastião do Rio Preto
- Sardoá
- Senador Modestino Gonçalves
- Senhora do Porto
- Serra Azul de Minas
- Serra da Saudade
- Serra dos Aimorés
- Serra do Salitre
- Serranópolis de Minas
- Serro
- Sete Lagoas
- Setubinha
- Sobrália
- Taiobeiras
- Taparuba
- Taquaraçu de Minas
- Tarumirim
- Teófilo Otoni
- Timóteo
- Tiros
- Três Marias
- Tumiritinga
- Tupaciguara
- Turmalina
- Ubaí
- Ubaporanga
- Uberaba
- Uberlândia
- Umburatiba
- Unaí
- União de Minas
- Uruana de Minas
- Urucuia
- Vargem Alegre
- Vargem Grande do Rio Pardo
- Varjão de Minas
- Várzea da Palma
- Varzelândia
- Vazante
- Verdelândia
- Veredinha
- Veríssimo
- Virgem da Lapa
- Virginópolis
- Virgolândia