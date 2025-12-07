Assine
CHUVA EM MINAS

Mais de 400 cidades de MG estão sob alerta de chuva intensa

Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia prevê chuva forte até a manhã de segunda-feira (8/12); confira as recomendações do órgão

Melissa Souza
Repórter
07/12/2025 11:17 - atualizado em 07/12/2025 11:51

Quatrocentas e duas cidades de Minas Gerais podem ser atingidas por chuvas intensas neste domingo (7/12)
Mais de 400 cidades de MG estão sob alerta de chuva intensa crédito: Leandro Couri/EM/DA Press

Quatrocentas e duas cidades de Minas Gerais podem ser atingidas por chuvas intensas neste domingo (7/12), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As cidades podem registrar até 50 milímetros (mm) de chuva por dia, com ventos intensos de até 60 km/h. Segundo a meteorologia, uma chuva de 50 mm é considerada forte, pois cada milímetro de chuva corresponde a um litro de água por metro quadrado.

De acordo com o Inmet, o alerta amarelo, de perigo potencial, indica baixo risco de corte de energia elétrica, danos a plantações, queda de árvores e alagamentos, e é válido até as 10h de segunda-feira (8/12).

Dentro da área dos 402 municípios, 228 estão sob alerta laranja, de perigo, também até a manhã de segunda. Nesses locais, a chuva pode ser de até 100 mm por dia, com ventos de até 100 km/h, e o risco de alagamento é um pouco maior.

Em caso de rajadas de vento, a recomendação é evitar se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é aconselhável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Como fica o tempo neste domingo?

A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) atua na faixa norte de Minas Gerais neste final de semana, favorecendo as chuvas intensas deste domingo. Segundo o Inmet, o dia será de céu nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Noroeste, Norte, Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri.

Nas regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Central, Metropolitana, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata, o dia é de sol entre nuvens, com uma pequena possibilidade de chuvas isoladas ao longo do dia e temperaturas estáveis, sendo que a máxima pode chegar a 35°C no Triângulo. Nas demais regiões, o céu fica parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada.

Em Belo Horizonte, o domingão é de céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas, e máxima de até 31°C, além de umidade relativa mínima do ar em torno de 40%.

O que fazer em caso de chuva?

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Quais cidades de MG estão sob alerta?

  • Abadia dos Dourados
  • Abaeté
  • Açucena
  • Água Boa
  • Águas Formosas
  • Águas Vermelhas
  • Aimorés
  • Almenara
  • Alpercata
  • Alvarenga
  • Alvorada de Minas
  • Angelândia
  • Antônio Dias
  • Araçaí
  • Araçuaí
  • Araguari
  • Araporã
  • Arapuá
  • Araxá
  • Aricanduva
  • Arinos
  • Ataléia
  • Augusto de Lima
  • Baldim
  • Bandeira
  • Belo Oriente
  • Berilo
  • Berizal
  • Bertópolis
  • Biquinhas
  • Bocaiúva
  • Bom Despacho
  • Bom Jesus do Galho
  • Bonfinópolis de Minas
  • Bonito de Minas
  • Botumirim
  • Brasilândia de Minas
  • Brasília de Minas
  • Braúnas
  • Buenópolis
  • Bugre
  • Buritis
  • Buritizeiro
  • Cabeceira Grande
  • Cachoeira da Prata
  • Cachoeira de Pajeú
  • Cachoeira Dourada
  • Caetanópolis
  • Campanário
  • Campina Verde
  • Campo Azul
  • Campo Florido
  • Campos Altos
  • Canápolis
  • Cantagalo
  • Capelinha
  • Capinópolis
  • Capitão Andrade
  • Capitão Enéas
  • Caraí
  • Caratinga
  • Carbonita
  • Carlos Chagas
  • Carmésia
  • Carmo do Paranaíba
  • Carneirinho
  • Cascalho Rico
  • Catuji
  • Catuti
  • Cedro do Abaeté
  • Central de Minas
  • Centralina
  • Chapada do Norte
  • Chapada Gaúcha
  • Claro dos Poções
  • Coluna
  • Comendador Gomes
  • Comercinho
  • Conceição das Alagoas
  • Conceição do Mato Dentro
  • Cônego Marinho
  • Congonhas do Norte
  • Conquista
  • Conselheiro Pena
  • Coração de Jesus
  • Cordisburgo
  • Corinto
  • Coroaci
  • Coromandel
  • Coronel Fabriciano
  • Coronel Murta
  • Córrego Danta
  • Couto de Magalhães de Minas
  • Crisólita
  • Cristália
  • Cruzeiro da Fortaleza
  • Cuparaque
  • Curral de Dentro
  • Curvelo
  • Datas
  • Diamantina
  • Divino das Laranjeiras
  • Divinolândia de Minas
  • Divisa Alegre
  • Divisópolis
  • Dom Bosco
  • Dom Cavati
  • Dom Joaquim
  • Dores de Guanhães
  • Dores do Indaiá
  • Douradoquara
  • Engenheiro Caldas
  • Engenheiro Navarro
  • Entre Folhas
  • Espinosa
  • Estrela do Indaiá
  • Estrela do Sul
  • Felício dos Santos
  • Felisburgo
  • Felixlândia
  • Fernandes Tourinho
  • Ferros
  • Formoso
  • Fortuna de Minas
  • Francisco Badaró
  • Francisco Dumont
  • Franciscópolis
  • Francisco Sá
  • Frei Gaspar
  • Frei Inocêncio
  • Frei Lagonegro
  • Fronteira dos Vales
  • Fruta de Leite
  • Funilândia
  • Galiléia
  • Gameleiras
  • Glaucilândia
  • Goiabeira
  • Gonzaga
  • Gouveia
  • Governador Valadares
  • Grão Mogol
  • Grupiara
  • Guanhães
  • Guaraciama
  • Guarda-Mor
  • Guimarânia
  • Gurinhatã
  • Iapu
  • Ibiá
  • Ibiaí
  • Ibiracatu
  • Icaraí de Minas
  • Imbé de Minas
  • Indaiabira
  • Indianópolis
  • Inhapim
  • Inhaúma
  • Inimutaba
  • Ipaba
  • Ipanema
  • Ipatinga
  • Ipiaçu
  • Iraí de Minas
  • Itabira
  • Itabirinha
  • Itacambira
  • Itacarambi
  • Itaipé
  • Itamarandiba
  • Itambacuri
  • Itambé do Mato Dentro
  • Itanhomi
  • Itaobim
  • Itapagipe
  • Itinga
  • Itueta
  • Ituiutaba
  • Iturama
  • Jaboticatubas
  • Jacinto
  • Jaguaraçu
  • Jaíba
  • Jampruca
  • Janaúba
  • Januária
  • Japonvar
  • Jenipapo de Minas
  • Jequitaí
  • Jequitibá
  • Jequitinhonha
  • Joaíma
  • Joanésia
  • João Pinheiro
  • Joaquim Felício
  • Jordânia
  • José Gonçalves de Minas
  • Josenópolis
  • José Raydan
  • Juramento
  • Juvenília
  • Ladainha
  • Lagamar
  • Lagoa dos Patos
  • Lagoa Formosa
  • Lagoa Grande
  • Lassance
  • Leme do Prado
  • Limeira do Oeste
  • Lontra
  • Luislândia
  • Machacalis
  • Malacacheta
  • Mamonas
  • Manga
  • Mantena
  • Maravilhas
  • Marilac
  • Marliéria
  • Martinho Campos
  • Mata Verde
  • Materlândia
  • Mathias Lobato
  • Matias Cardoso
  • Mato Verde
  • Matozinhos
  • Matutina
  • Medina
  • Mendes Pimentel
  • Mesquita
  • Minas Novas
  • Mirabela
  • Miravânia
  • Monjolos
  • Montalvânia
  • Monte Alegre de Minas
  • Monte Azul
  • Monte Carmelo
  • Monte Formoso
  • Montes Claros
  • Montezuma
  • Morada Nova de Minas
  • Morro da Garça
  • Morro do Pilar
  • Mutum
  • Nacip Raydan
  • Nanuque
  • Naque
  • Natalândia
  • Ninheira
  • Nova Belém
  • Nova Era
  • Nova Módica
  • Nova Ponte
  • Nova Porteirinha
  • Nova União
  • Novo Cruzeiro
  • Novo Oriente de Minas
  • Novorizonte
  • Olhos-d'Água
  • Ouro Verde de Minas
  • Padre Carvalho
  • Padre Paraíso
  • Paineiras
  • Pai Pedro
  • Palmópolis
  • Papagaios
  • Paracatu
  • Paraopeba
  • Passabém
  • Patis
  • Patos de Minas
  • Patrocínio
  • Paulistas
  • Pavão
  • Peçanha
  • Pedra Azul
  • Pedras de Maria da Cruz
  • Pedrinópolis
  • Pedro Leopoldo
  • Perdizes
  • Periquito
  • Pescador
  • Piedade de Caratinga
  • Pintópolis
  • Pirapora
  • Pitangui
  • Pocrane
  • Pompéu
  • Ponto Chique
  • Ponto dos Volantes
  • Porteirinha
  • Poté
  • Prata
  • Pratinha
  • Presidente Juscelino
  • Presidente Kubitschek
  • Presidente Olegário
  • Prudente de Morais
  • Quartel Geral
  • Resplendor
  • Riachinho
  • Riacho dos Machados
  • Rio do Prado
  • Rio Paranaíba
  • Rio Pardo de Minas
  • Rio Vermelho
  • Romaria
  • Rubelita
  • Rubim
  • Sabinópolis
  • Sacramento
  • Salinas
  • Salto da Divisa
  • Santa Cruz de Salinas
  • Santa Efigênia de Minas
  • Santa Fé de Minas
  • Santa Helena de Minas
  • Santa Juliana
  • Santa Maria de Itabira
  • Santa Maria do Salto
  • Santa Maria do Suaçuí
  • Santana de Pirapama
  • Santana do Paraíso
  • Santana do Riacho
  • Santa Rita do Itueto
  • Santa Rosa da Serra
  • Santa Vitória
  • Santo Antônio do Itambé
  • Santo Antônio do Jacinto
  • Santo Antônio do Retiro
  • Santo Antônio do Rio Abaixo
  • Santo Hipólito
  • São Domingos das Dores
  • São Félix de Minas
  • São Francisco
  • São Francisco de Sales
  • São Geraldo da Piedade
  • São Geraldo do Baixio
  • São Gonçalo do Abaeté
  • São Gonçalo do Rio Preto
  • São Gotardo
  • São João da Lagoa
  • São João da Ponte
  • São João das Missões
  • São João do Manteninha
  • São João do Oriente
  • São João do Pacuí
  • São João do Paraíso
  • São João Evangelista
  • São José da Safira
  • São José do Divino
  • São José do Jacuri
  • São Pedro do Suaçuí
  • São Romão
  • São Sebastião do Anta
  • São Sebastião do Maranhão
  • São Sebastião do Rio Preto
  • Sardoá
  • Senador Modestino Gonçalves
  • Senhora do Porto
  • Serra Azul de Minas
  • Serra da Saudade
  • Serra dos Aimorés
  • Serra do Salitre
  • Serranópolis de Minas
  • Serro
  • Sete Lagoas
  • Setubinha
  • Sobrália
  • Taiobeiras
  • Taparuba
  • Taquaraçu de Minas
  • Tarumirim
  • Teófilo Otoni
  • Timóteo
  • Tiros
  • Três Marias
  • Tumiritinga
  • Tupaciguara
  • Turmalina
  • Ubaí
  • Ubaporanga
  • Uberaba
  • Uberlândia
  • Umburatiba
  • Unaí
  • União de Minas
  • Uruana de Minas
  • Urucuia
  • Vargem Alegre
  • Vargem Grande do Rio Pardo
  • Varjão de Minas
  • Várzea da Palma
  • Varzelândia
  • Vazante
  • Verdelândia
  • Veredinha
  • Veríssimo
  • Virgem da Lapa
  • Virginópolis
  • Virgolândia

overflay