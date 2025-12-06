Chuva em Minas: chega a 45 número de cidades em situação de emergência
Municípios em emergência na temporada de chuvas atual em Minas Gerais é 2,4 vezes maior do que os registrados no mesmo período do ano passado
compartilheSIGA
O número de cidades em situação de emergência em decorrência das chuvas aumentou, segundo o boletim da Defesa Civil do estado divulgado neste sábado (6/12). Até quinta-feira (4/12), 42 municípios estavam em situação de anormalidade. Agora, o quantitativo chega a 45, mais do que o dobro comparado ao mesmo período do ano passado, com 19.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Ainda de acordo com o balanço do órgão estadual, há dois mil desalojados – pessoas que, por causa dos efeitos da chuva, precisaram desocupar suas casas e se deslocaram para casa de amigos ou parentes. O número segue estabilizado desde o último domingo (30/11).
Leia Mais
Já o número de desabrigados – quando as pessoas precisam de abrigo público – é de 251. No mesmo período de 2024, havia 325 desalojados e 140 desabrigados. No período chuvoso de 2025 a 2026, não houve mortes registradas, mas em 6 de dezembro do ano passado, Minas já contava com uma morte.
- Alerta de chuva amarelo, laranja e vermelho: entenda as cores do Inmet
- Chuva de granizo atinge o Sul de Minas e moradores registram estragos
A Defesa Civil estadual também já distribuiu 155 kits dormitório (conjunto de itens essenciais de acolhimento, como travesseiro e lençol); 205 kits higiene (contendo, normalmente, sabonete, escova e pasta de dente, absorventes, fraldas e álcool em gel); 205 kits limpeza (vassouras, baldes, rodos, luvas); 171 colchões; sete lonas; 375 cestas básicas e 2 mil telhas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia
As cidades em situação de emergência contabilizadas são:
- Almenara
- Alvinópolis
- Araçuaí
- Araguari
- Belmiro Braga
- Bom Despacho
- Bonito de Minas
- Cachoeira da Prata
- Camanducaia
- Campo Belo
- Cana Verde
- Canápolis
- Capitão Enéas
- Cássia
- Cedro do Abaeté
- Conceição da Barra de Minas
- Delfinópolis
- Divisópolis
- Fama
- Frutal
- Guapé
- Iguatama
- Ilicínea
- Itaúna
- Itumirim
- Laranjal
- Lavras
- Leopoldina
- Luz
- Manga
- Manhuaçu
- Montes Claros
- Novo Cruzeiro
- Ouro Branco
- Ouro Verde de Minas
- Pavão
- Pequeri
- Prata
- Sacramento
- São Francisco de Sales
- Senador Amaral
- Senador Firmino
- Ubá
- Unaí
- Varginha