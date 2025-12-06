Previsão em BH e MG: veja como fica o tempo no fim de semana

A previsão do tempo para este sábado (6/12) em Belo Horizonte (MG) indica céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia.

Segundo a Defesa Civil, a temperatura mínima registrada pela manhã foi de 16,4°C, e a máxima estimada à tarde é de 30°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 40%.

Temperaturas mínimas por regional

Barreiro: 17,8°C às 4h05

Centro-Sul: 17,5°C às 3h45

Oeste: 16,4°C, com sensação de 7,5°C às 4h

Pampulha: 19,3°C, sensação de 19,8°C às 4h

Venda Nova: 19,7°C às 5h

Previsão do tempo em Minas Gerais

O fim de semana será marcado por instabilidade, especialmente no Norte e Nordeste de Minas, onde a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) está ativa. A atuação do sistema favorece chuvas contínuas e pancadas intensas até amanhã, afirma o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Já na metade sul do estado, Triângulo/Alto Paranaíba, Oeste, Central, Metropolitana, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata, o tempo fica mais estável, com sol entre nuvens e apenas pequena possibilidade de chuva isolada ao longo do fim de semana. As temperaturas devem permanecer estáveis nessas regiões.