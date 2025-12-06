Previsão em BH e MG: veja como fica o tempo no fim de semana
A menor temperatura registrada neste sábado (6/12), na capital mineira é de 16,4°C, com sensação de 7,5°C, às 4h
A previsão do tempo para este sábado (6/12) em Belo Horizonte (MG) indica céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia.
Segundo a Defesa Civil, a temperatura mínima registrada pela manhã foi de 16,4°C, e a máxima estimada à tarde é de 30°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 40%.
Temperaturas mínimas por regional
- Barreiro: 17,8°C às 4h05
- Centro-Sul: 17,5°C às 3h45
- Oeste: 16,4°C, com sensação de 7,5°C às 4h
- Pampulha: 19,3°C, sensação de 19,8°C às 4h
- Venda Nova: 19,7°C às 5h
Previsão do tempo em Minas Gerais
O fim de semana será marcado por instabilidade, especialmente no Norte e Nordeste de Minas, onde a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) está ativa. A atuação do sistema favorece chuvas contínuas e pancadas intensas até amanhã, afirma o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Já na metade sul do estado, Triângulo/Alto Paranaíba, Oeste, Central, Metropolitana, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata, o tempo fica mais estável, com sol entre nuvens e apenas pequena possibilidade de chuva isolada ao longo do fim de semana. As temperaturas devem permanecer estáveis nessas regiões.