Vídeo: chuva forte alaga prédio da UFOP nesta quinta-feira (4/12)

Uma chuva forte registrada no início da tarde desta quinta-feira (4/12) alagou um dos prédios da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), na Região Central de Minas Gerais. Conforme a diretoria da instituição, o problema já havia ocorrido anteriormente.

A UFOP explicou que, devido à topografia do câmpus, parte da água é canalizada para o sistema de drenagem pluvial que fica no passeio central. No entanto, os bueiros e canaletas não conseguiram comportar o volume das chuvas.

Em vídeos registrados por alunos vê-se a "lagoa" que se formou e os estudantes em cima de cadeiras para se proteger.

Parte da água invadiu o prédio da Escola de Nutrição por uma rampa de acesso e alagou parte do edifício. Segundo a universidade, o processo de limpeza está sendo finalizado e não será necessária a suspensão das aulas nos próximos turnos.

Em nota, a gestão informou que o problema já aconteceu outras vezes, mas, devido a intervenções preventivas pontuais nos sistema de drenagem, os alagamentos deram trégua.

No comunicado enviado ao Estado de Minas, a instituição ainda explica que, para resolver a situação de forma definitiva, é preciso um estudo completo da rede de drenagem e do regime pluviométrico da região, que, segundo informado, têm sofrido alterações nos últimos anos devido aos grandes volumes de chuva.

"Essas obras definitivas requerem investimentos significativos e precisam ser incorporados no planejamento orçamentário da instituição, o que é um desafio no cenário de recursos escassos pelo qual estamos passando", justificou a UFOP.

A universidade no entanto, garantiu que, todo o sistema será checado para garantir que não haja estreitamentos da redes, execução de barreiras para disciplinar o fluxo das águas dos taludes e criação de novas canaletas de interceptação do fluxo das águas pluviais na parte medial do passeio central do câmpus.