Risco de desabamento força evacuação em hospital em BH

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Dois pavimentos do Hospital Evangélico de Belo Horizonte, no bairro Nossa Senhora da Conceição, na Região Centro-Sul, precisaram ser evacuados, na tarde desta quinta-feira (4/12), por risco de desabamento de um muro vizinho. A capital mineira tem seis regiões sob alerta para deslizamentos e desabamentos.

Conforme relatos ouvidos pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), devido às chuvas, um muro com cerca de três metros de altura estaria com risco de queda. A estrutura pertence à casa ao lado do refeitório da unidade hospitalar.

Segundo a corporação, a casa tem dois pavimentos e parte do muro em risco já cedeu, ficando tombado, e o restante está inclinado. Os moradores da residência foram orientados a evacuar até a chegada da Defesa Civil municipal.



Os funcionários do hospital também foram orientados a não acessarem a área de risco, já que há chances de haver o desabamento por colapso estrutural.



Os bombeiros atuam no local. Não houve vítimas nem feridos. O Estado de Minas procurou a gestão do hospital para saber detalhes e informações sobre o remanejamento dos pavimentos evacuados, mas não houve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.

Risco geológico

A Defesa Civil emitiu alerta de risco geológico forte para seis regionais da cidade. Outras duas também entram no alerta, mas em risco moderado. O aviso foi dado em decorrência do volume de água registrado nas últimas horas e a previsão de novas chuvas. O comunicado é válido até domingo (7/12).

Segundo o órgão, está prevista chuva acumulada de 70 mm em 72 horas no Centro-Sul, Barreiro, Oeste, Noroeste, Nordeste e Norte, colocando as regiões em risco geológico forte. Já as regiões da Pampulha e Venda Nova estão em risco moderado, com previsão de acúmulo de 50 mm no mesmo período de tempo.

Caso algum sinal seja observado, a instrução é sair imediatamente do imóvel e ligar para a Defesa Civil, no número 199. Em caso de emergência, chamar também o Corpo de Bombeiros Militar pelo 193.

Sinais de risco de deslizamento Trinca nas paredes;

Água empoçando no quintal;

Portas e janelas emperrando;

Rachaduras no solo;

Água minando da base do barranco;

Inclinação de poste ou árvores;

Muros e paredes estofados;

Estalos.

*em atualização