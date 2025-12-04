Risco de desabamento força evacuação em hospital em BH
Um muro de três metros de altura cedeu e ficou tombado. Funcionários do hospital também foram orientados a não acessarem a área de risco
Dois pavimentos do Hospital Evangélico de Belo Horizonte, no bairro Nossa Senhora da Conceição, na Região Centro-Sul, precisaram ser evacuados, na tarde desta quinta-feira (4/12), por risco de desabamento de um muro vizinho. A capital mineira tem seis regiões sob alerta para deslizamentos e desabamentos.
Conforme relatos ouvidos pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), devido às chuvas, um muro com cerca de três metros de altura estaria com risco de queda. A estrutura pertence à casa ao lado do refeitório da unidade hospitalar.
Segundo a corporação, a casa tem dois pavimentos e parte do muro em risco já cedeu, ficando tombado, e o restante está inclinado. Os moradores da residência foram orientados a evacuar até a chegada da Defesa Civil municipal.
Os funcionários do hospital também foram orientados a não acessarem a área de risco, já que há chances de haver o desabamento por colapso estrutural.
Os bombeiros atuam no local. Não houve vítimas nem feridos. O Estado de Minas procurou a gestão do hospital para saber detalhes e informações sobre o remanejamento dos pavimentos evacuados, mas não houve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.
Risco geológico
A Defesa Civil emitiu alerta de risco geológico forte para seis regionais da cidade. Outras duas também entram no alerta, mas em risco moderado. O aviso foi dado em decorrência do volume de água registrado nas últimas horas e a previsão de novas chuvas. O comunicado é válido até domingo (7/12).
Segundo o órgão, está prevista chuva acumulada de 70 mm em 72 horas no Centro-Sul, Barreiro, Oeste, Noroeste, Nordeste e Norte, colocando as regiões em risco geológico forte. Já as regiões da Pampulha e Venda Nova estão em risco moderado, com previsão de acúmulo de 50 mm no mesmo período de tempo.
Sinais de risco de deslizamento
- Trinca nas paredes;
- Água empoçando no quintal;
- Portas e janelas emperrando;
- Rachaduras no solo;
- Água minando da base do barranco;
- Inclinação de poste ou árvores;
- Muros e paredes estofados;
- Estalos.
*em atualização