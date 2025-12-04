Previsão do tempo em BH: vai chover nesta quinta-feira (4/12)?

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Depois de fortes chuvas registradas nos últimos dias, Belo Horizonte encontra-se sob alerta para novas pancadas nesta quinta-feira (4/12). A previsão indica um mês chuvoso, com precipitações acima da média, e os estragos já são observados em toda a cidade.

De acordo com a Defesa Civil de BH, o dia será de céu nublado a parcialmente nublado com chuva, acompanhada de raios e rajadas de vento. O órgão municipal coloca a cidade em estado de atenção para chuva forte. Nove das 10 regionais da capital estão sob alerta de risco geológico, isto é, têm chance de desabamentos.

Conforme a previsão, a temperatura mínima registrada foi 17,5°C, na estação Cercadinho, na Região Oeste, às 6h, com sensação térmica de 16,5°C. A máxima pode chegar a 25°C, com umidade relativa em torno de 60%.

A quantidade de água da chuva é medida por milímetros (mm), sendo que a média climatológica do mês para o município é de 339,1 mm, número alto comparado aos outros meses do ano.

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Portanto, se chover 20 mm, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

O órgão recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegar em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

O que fazer em caso de chuva?

Com a previsão, a Defesa Civil municipal reforça a importância de medidas preventivas para proteger vidas e bens.

Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.

Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.

Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.

Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.

Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Até a manhã desta quinta, a regional Barreiro é a que mais registra precipitações no mês, com 78,8 mm, o que representa 23,2% do esperado para dezembro. A Região Oeste ocupa o segundo lugar do ranking com 74,4 mm - 21,9% do total previsto.

Acumulado de chuva (mm) em dezembro até 6h do dia 4/12

Barreiro : 78,8 (23,2%)

: 78,8 (23,2%) Centro-Sul : 75,1 (22,1%)

: 75,1 (22,1%) Hipercentro : 20,6 (6,1%)

: 20,6 (6,1%) Leste : 55,0 (16,2%)

: 55,0 (16,2%) Nordeste : 75,0 (22,1%)

: 75,0 (22,1%) Noroeste : 50,6 (14,9%)

: 50,6 (14,9%) Norte : 66,8 (19,7%)

: 66,8 (19,7%) Oeste : 74,4 (21,9%)

: 74,4 (21,9%) Pampulha : 60,2 (17,8%)

: 60,2 (17,8%) Venda Nova: 65,2 (19,2%)

Média climatológica de dezembro: 339,1 mm

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será chuvoso em Minas Gerais, especialmente nas regiões do Rio Doce e Mucuri, que podem acumular até 100 mm. No entanto, todas as regiões do Estado podem enfrentar temporal nesta quinta.

Segundo o Inmet, o dia será de céu encoberto com pancadas de chuva e trovoadas nas regiões do Rio Doce e Mucuri. Já nas regiões Sul, Campo das Vertentes e Zona da Mata, o dia será de céu nublado a parcialmente nublado com chuva e trovoadas isoladas. Nas demais regiões, céu inflado com pancadas de chuva e trovoadas.

