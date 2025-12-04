Assine
PREVISÃO DO TEMPO

Previsão do tempo em BH: vai chover nesta quinta-feira (4/12)?

Capital deve ter chuvas acima da média em dezembro deste ano, conforme previsão meteorológica; confira a previsão completa para Belo Horizonte e Minas Gerais

Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
04/12/2025 08:41

Chuva em BH
Vai chover em BH nesta quinta-feira (4/12)? Veja previsão crédito: Tulio Santos/EM/D.A.Press.

Depois de fortes chuvas registradas nos últimos dias, Belo Horizonte encontra-se sob alerta para novas pancadas nesta quinta-feira (4/12). A previsão indica um mês chuvoso, com precipitações acima da média, e os estragos já são observados em toda a cidade.

De acordo com a Defesa Civil de BH, o dia será de céu nublado a parcialmente nublado com chuva, acompanhada de raios e rajadas de vento. O órgão municipal coloca a cidade em estado de atenção para chuva forte. Nove das 10 regionais da capital estão sob alerta de risco geológico, isto é, têm chance de desabamentos.

Conforme a previsão, a temperatura mínima registrada foi 17,5°C, na estação Cercadinho, na Região Oeste, às 6h, com sensação térmica de 16,5°C. A máxima pode chegar a 25°C, com umidade relativa em torno de 60%.

A quantidade de água da chuva é medida por milímetros (mm), sendo que a média climatológica do mês para o município é de 339,1 mm, número alto comparado aos outros meses do ano.

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Portanto, se chover 20 mm, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

O órgão recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegar em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

O que fazer em caso de chuva?

Com a previsão, a Defesa Civil municipal reforça a importância de medidas preventivas para proteger vidas e bens.

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Até a manhã desta quinta, a regional Barreiro é a que mais registra precipitações no mês, com 78,8 mm, o que representa 23,2% do esperado para dezembro. A Região Oeste ocupa o segundo lugar do ranking com 74,4 mm - 21,9% do total previsto.

Acumulado de chuva (mm) em dezembro até 6h do dia 4/12

  • Barreiro: 78,8 (23,2%)
  • Centro-Sul: 75,1 (22,1%)
  • Hipercentro: 20,6 (6,1%)
  • Leste: 55,0 (16,2%)
  • Nordeste: 75,0 (22,1%)
  • Noroeste: 50,6 (14,9%)
  • Norte: 66,8 (19,7%)
  • Oeste: 74,4 (21,9%)
  • Pampulha: 60,2 (17,8%)
  • Venda Nova: 65,2 (19,2%)

Média climatológica de dezembro: 339,1 mm

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será chuvoso em Minas Gerais, especialmente nas regiões do Rio Doce e Mucuri, que podem acumular até 100 mm. No entanto, todas as regiões do Estado podem enfrentar temporal nesta quinta.

Segundo o Inmet, o dia será de céu encoberto com pancadas de chuva e trovoadas nas regiões do Rio Doce e Mucuri. Já nas regiões Sul, Campo das Vertentes e Zona da Mata, o dia será de céu nublado a parcialmente nublado com chuva e trovoadas isoladas. Nas demais regiões, céu inflado com pancadas de chuva e trovoadas.

