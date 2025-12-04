Previsão do tempo em BH: vai chover nesta quinta-feira (4/12)?
Capital deve ter chuvas acima da média em dezembro deste ano, conforme previsão meteorológica; confira a previsão completa para Belo Horizonte e Minas Gerais
Depois de fortes chuvas registradas nos últimos dias, Belo Horizonte encontra-se sob alerta para novas pancadas nesta quinta-feira (4/12). A previsão indica um mês chuvoso, com precipitações acima da média, e os estragos já são observados em toda a cidade.
De acordo com a Defesa Civil de BH, o dia será de céu nublado a parcialmente nublado com chuva, acompanhada de raios e rajadas de vento. O órgão municipal coloca a cidade em estado de atenção para chuva forte. Nove das 10 regionais da capital estão sob alerta de risco geológico, isto é, têm chance de desabamentos.
- Três regionais de BH entram em risco de desabamento depois de fortes chuvas
- Todas as cidades de Minas estão sob alerta de tempestade e queda de granizo
Conforme a previsão, a temperatura mínima registrada foi 17,5°C, na estação Cercadinho, na Região Oeste, às 6h, com sensação térmica de 16,5°C. A máxima pode chegar a 25°C, com umidade relativa em torno de 60%.
A quantidade de água da chuva é medida por milímetros (mm), sendo que a média climatológica do mês para o município é de 339,1 mm, número alto comparado aos outros meses do ano.
Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Portanto, se chover 20 mm, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.
O órgão recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegar em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.
O que fazer em caso de chuva?
Com a previsão, a Defesa Civil municipal reforça a importância de medidas preventivas para proteger vidas e bens.
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
Até a manhã desta quinta, a regional Barreiro é a que mais registra precipitações no mês, com 78,8 mm, o que representa 23,2% do esperado para dezembro. A Região Oeste ocupa o segundo lugar do ranking com 74,4 mm - 21,9% do total previsto.
Acumulado de chuva (mm) em dezembro até 6h do dia 4/12
- Barreiro: 78,8 (23,2%)
- Centro-Sul: 75,1 (22,1%)
- Hipercentro: 20,6 (6,1%)
- Leste: 55,0 (16,2%)
- Nordeste: 75,0 (22,1%)
- Noroeste: 50,6 (14,9%)
- Norte: 66,8 (19,7%)
- Oeste: 74,4 (21,9%)
- Pampulha: 60,2 (17,8%)
- Venda Nova: 65,2 (19,2%)
Média climatológica de dezembro: 339,1 mm
Como fica o tempo em Minas?
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será chuvoso em Minas Gerais, especialmente nas regiões do Rio Doce e Mucuri, que podem acumular até 100 mm. No entanto, todas as regiões do Estado podem enfrentar temporal nesta quinta.
Segundo o Inmet, o dia será de céu encoberto com pancadas de chuva e trovoadas nas regiões do Rio Doce e Mucuri. Já nas regiões Sul, Campo das Vertentes e Zona da Mata, o dia será de céu nublado a parcialmente nublado com chuva e trovoadas isoladas. Nas demais regiões, céu inflado com pancadas de chuva e trovoadas.
