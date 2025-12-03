Vídeo: temporal alaga ruas e provoca queda de árvores no interior de MG
De acordo com a Defesa Civil de Ponte Nova, na Zona da Mata , foi registrado um total de 30mm de chuva em 45 minutos
Uma forte chuva, acompanhada de rajadas de vento causou estragos na cidade de Ponte Nova, na Zona da Mata de Minas Gerais, nesta terça-feira (3/12). De acordo com a Defesa Civil do município, foi registrado um total de 30mm de chuva em 45 minutos.
O temporal causou alagamento de ruas no bairro Palmeiras. A via atingida foi a rua José Vieira Martins na interseção com as Avenidas Doutor José Mariano e Doutor Otávio Soares.
Foram registradas três árvores caídas, duas em vias públicas e uma em propriedade privada. Na Rua Pedro Nunes Pinheiro, no bairro Vila Oliveira, uma queda de árvore danificou o telhado de um prédio de dois andares. Segundo a Defesa Civil, os bombeiros foram acionados para fazer a retirada da árvore.
Outra queda de árvore causou bloqueio no trânsito na Rua Antônio Teixeira, no bairro São Geraldo. A Secretaria de Meio Ambiente de Ponte Nova já realizou a retirada da árvore. No bairro Fátima, na rua Coronel Emílio Martins, uma árvore caiu dentro de uma quintal de uma residência.