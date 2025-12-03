Assine
CHUVA

Vídeo: temporal alaga ruas e provoca queda de árvores no interior de MG

De acordo com a Defesa Civil de Ponte Nova, na Zona da Mata , foi registrado um total de 30mm de chuva em 45 minutos

AP
Alice Pimenta*
Repórter
03/12/2025 13:20 - atualizado em 03/12/2025 13:26

Temporal alaga ruas em Ponte Nova (MG)
Temporal alaga ruas em Ponte Nova (MG) crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma forte chuva, acompanhada de rajadas de vento causou estragos na cidade de Ponte Nova, na Zona da Mata de Minas Gerais, nesta terça-feira (3/12). De acordo com a Defesa Civil do município, foi registrado um total de 30mm de chuva em 45 minutos.

O temporal causou alagamento de ruas no bairro Palmeiras. A via atingida foi a rua José Vieira Martins na interseção com as Avenidas Doutor José Mariano e Doutor Otávio Soares. 

Foram registradas três árvores caídas, duas em vias públicas e uma em propriedade privada. Na Rua Pedro Nunes Pinheiro, no bairro Vila Oliveira, uma queda de árvore danificou o telhado de um prédio de dois andares. Segundo a Defesa Civil, os bombeiros foram acionados para fazer a retirada da árvore. 

Outra queda de árvore causou bloqueio no trânsito na Rua Antônio Teixeira, no bairro São Geraldo. A Secretaria de Meio Ambiente de Ponte Nova já realizou a retirada da árvore. No bairro Fátima, na rua Coronel Emílio Martins, uma árvore caiu dentro de uma quintal de uma residência. 

chuva clima defesa-civil minas-gerais previsao tempo temporal

