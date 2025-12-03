Temporal vira barco de velejador em MG e ele usa velas contra hipotermia

O velejador de um barco tipo Laser passou por momentos difíceis em Três Marias, no Noroeste de Minas, entre a noite dessa terça-feira (2/12) e madrugada de hoje (3/12), já que precisou utilizar o seu instinto de sobrevivência.

Após ter o seu barco virado por um temporal na represa de Três Marias, ele precisou rebocar a sua embarcação até uma margem e pernoitar no local, utilizando as velas para não sofrer hipotermia.

Somente às 6h desta quarta-feira (3/12) ele conta que conseguiu colocar o barco novamente na represa para voltar para o seu rancho.

O caso mobilizou o Corpo de Bombeiros de Três Marias que chegou a realizar buscas durante a noite de ontem após acionamento da esposa do velejador.

Susto, força e improviso

O homem contou aos bombeiros que o drama vivido começou no início da noite de ontem, por volta das 19h, quando ele velejava pela represa, mas foi surpreendido por uma mudança repentina do tempo, com fortes ventos e chuvas intensas.

Ainda segundo o relato do homem, durante o temporal o seu barco virou e ele conseguiu nadar rebocando o mesmo e chegando em segurança à margem da represa.

Devido a intensidade da chuva e do vento, o velejador, então, precisou pernoitar dentro do barco após conseguir, com a própria força, desvirar a embarcação. Foi, então, que ele utilizou as velas da embarcação como proteção improvisada contra a hipotermia.

Na manhã do dia seguinte, por volta das 6h, ele disse aos bombeiros que conseguiu estabilizar e montar novamente a embarcação. Em seguida, ele velejou até o seu rancho, onde foi localizado pelos bombeiros. Ele estava em boas condições de saúde, dispensando a necessidade de atendimento médico.