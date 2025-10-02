Mil estudantes de Três Marias participam de projeto literário

Cerca de 1 mil alunos de seis escolas públicas de Três Marias (MG) participaram da primeira edição do projeto Autores Sustentáveis, iniciativa literária que estimulou a criação de livros sobre os desafios ambientais do futuro. O projeto foi realizado com apoio da ComBio Energia por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. A iniciativa de inovação educacional utiliza a literatura como ferramenta pedagógica para estimular a leitura, escrita e pensamento crítico, trazendo para a sala de aula debates globais sobre sustentabilidade.

Ao longo de 2024 e 2025, 42 turmas e 29 professores estiveram envolvidos no projeto, que teve como inspiração quatro Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU: ODS 7 - Energia Acessível e Limpa; ODS 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura; ODS 12 - Consumo e Produção Responsáveis; e ODS 13 - Ação Contra a Mudança Global do Clima.

“Nesta primeira edição, percebemos como a literatura se transforma em um poderoso recurso para refletir sobre temas urgentes como clima, energia e consumo responsável. O apoio da ComBio foi fundamental para levarmos essa iniciativa a Três Marias, dando voz a centenas de estudantes e estimulando-os a pensar em soluções criativas para um futuro mais sustentável”, destaca André Cotta, empreendedor cultural do projeto.

Fechando a edição, neste mês de setembro foi realizado o evento de lançamento na Escola Municipal Memorial Zumbi, que reuniu os jovens autores e professores para o encerramento do projeto em Três Marias. Em uma celebração coletiva, o encontro destacou o protagonismo estudantil e o papel da educação como agente de transformação para um futuro mais sustentável.

Impacto ampliado

O projeto só foi possível pelo apoio da ComBio Energia como viabilizadora por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Com a iniciativa, a empresa reafirma seu compromisso com a educação, cultura, inovação e sustentabilidade.

“Acreditamos que investir na educação é investir no futuro. O projeto Autores Sustentáveis conseguiu engajar crianças e adolescentes em um tema urgente para a sociedade: como conciliar desenvolvimento, inovação e preservação ambiental. Para a ComBio, apoiar essa iniciativa é também reafirmar nosso compromisso com práticas sustentáveis e com as comunidades onde atuamos”, destaca Camilla Albani, diretora de RH e Sustentabilidade da ComBio Energia.

Sobre a NeoEdu

Desde 2019 atuando com programas de responsabilidade social, a NeoEdu cria e desenvolve projetos que unem educação e engajamento corporativo para potencializar o impacto social das empresas, fortalecendo práticas alinhadas à agenda ESG para diferentes públicos.

Sobre a ComBio Energia

Fundada em 2008, a ComBio está há mais de 16 anos promovendo a descarbonização em clientes do segmento industrial, substituindo a queima de combustíveis fósseis (óleo, gás e carvão) pela biomassa, uma fonte de energia renovável. Com o propósito de ser protagonista na descarbonização do planeta, a ComBio tem como missão ser a melhor e mais inovadora empresa de energia térmica renovável para a indústria. Em um momento em que a redução de CO2 pelas indústrias é objeto, não só de uma agenda global, mas também de um projeto de lei nacional, a ComBio apoia empresas do segmento industrial em suas jornadas de descarbonização.

Sobre a Lei Estadual de Incentivo à Cultura

Criada em 1997, a Lei Estadual de Incentivo à Cultura é um mecanismo de apoio à produção cultural no estado de Minas Gerais para incentivo à execução de projetos artístico-culturais por meio de dedução do ICMS. Desde sua criação, já viabilizou mais de 7.500 projetos culturais, com investimentos superiores a R$ 930 milhões.