Mundo Corporativo

Mil estudantes de Três Marias participam de projeto literário

Com apoio da ComBio Energia, projeto Autores Sustentáveis mobilizou seis escolas públicas do município na criação de livros sobre sustentabilidade e inovação

DINO
DINO
Repórter
02/10/2025 14:08

Mil estudantes de Três Marias participam de projeto literário

Cerca de 1 mil alunos de seis escolas públicas de Três Marias (MG) participaram da primeira edição do projeto Autores Sustentáveis, iniciativa literária que estimulou a criação de livros sobre os desafios ambientais do futuro. O projeto foi realizado com apoio da ComBio Energia por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. A iniciativa de inovação educacional utiliza a literatura como ferramenta pedagógica para estimular a leitura, escrita e pensamento crítico, trazendo para a sala de aula debates globais sobre sustentabilidade.

Ao longo de 2024 e 2025, 42 turmas e 29 professores estiveram envolvidos no projeto, que teve como inspiração quatro Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU: ODS 7 - Energia Acessível e Limpa; ODS 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura; ODS 12 - Consumo e Produção Responsáveis; e ODS 13 - Ação Contra a Mudança Global do Clima.

“Nesta primeira edição, percebemos como a literatura se transforma em um poderoso recurso para refletir sobre temas urgentes como clima, energia e consumo responsável. O apoio da ComBio foi fundamental para levarmos essa iniciativa a Três Marias, dando voz a centenas de estudantes e estimulando-os a pensar em soluções criativas para um futuro mais sustentável”, destaca André Cotta, empreendedor cultural do projeto.

Fechando a edição, neste mês de setembro foi realizado o evento de lançamento na Escola Municipal Memorial Zumbi, que reuniu os jovens autores e professores para o encerramento do projeto em Três Marias. Em uma celebração coletiva, o encontro destacou o protagonismo estudantil e o papel da educação como agente de transformação para um futuro mais sustentável.

Impacto ampliado

O projeto só foi possível pelo apoio da ComBio Energia como viabilizadora por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Com a iniciativa, a empresa reafirma seu compromisso com a educação, cultura, inovação e sustentabilidade.

“Acreditamos que investir na educação é investir no futuro. O projeto Autores Sustentáveis conseguiu engajar crianças e adolescentes em um tema urgente para a sociedade: como conciliar desenvolvimento, inovação e preservação ambiental. Para a ComBio, apoiar essa iniciativa é também reafirmar nosso compromisso com práticas sustentáveis e com as comunidades onde atuamos”, destaca Camilla Albani, diretora de RH e Sustentabilidade da ComBio Energia.

Sobre a NeoEdu

Desde 2019 atuando com programas de responsabilidade social, a NeoEdu cria e desenvolve projetos que unem educação e engajamento corporativo para potencializar o impacto social das empresas, fortalecendo práticas alinhadas à agenda ESG para diferentes públicos.

Sobre a ComBio Energia

Fundada em 2008, a ComBio está há mais de 16 anos promovendo a descarbonização em clientes do segmento industrial, substituindo a queima de combustíveis fósseis (óleo, gás e carvão) pela biomassa, uma fonte de energia renovável. Com o propósito de ser protagonista na descarbonização do planeta, a ComBio tem como missão ser a melhor e mais inovadora empresa de energia térmica renovável para a indústria. Em um momento em que a redução de CO2 pelas indústrias é objeto, não só de uma agenda global, mas também de um projeto de lei nacional, a ComBio apoia empresas do segmento industrial em suas jornadas de descarbonização.

Sobre a Lei Estadual de Incentivo à Cultura

Criada em 1997, a Lei Estadual de Incentivo à Cultura é um mecanismo de apoio à produção cultural no estado de Minas Gerais para incentivo à execução de projetos artístico-culturais por meio de dedução do ICMS. Desde sua criação, já viabilizou mais de 7.500 projetos culturais, com investimentos superiores a R$ 930 milhões.

