BH EM ALERTA

Chove forte em Belo Horizonte nesta quinta-feira (4)

Capital está sob alerta da Defesa Civil para chuva entre 20 a 40 mm até as 8h desta sexta-feira (05/12)

Renata Galdino
Izabella Caixeta
Melissa Souza
Renata Galdino
04/12/2025 11:09 - atualizado em 04/12/2025 11:14

Chove forte em Belo Horizonte nesta quinta-feira (4/12)
Chove forte em Belo Horizonte nesta quinta-feira (4/12) crédito: Leandro CouriEM/D.A Press

A manhã desta quinta-feira (04/12) já registrou chuva em oito das nove regiões de Belo Horizonte. No momento, chove forte nas Regiões Noroeste, Nordeste e Oeste. Nas regiões Leste e Venda Nova, a chuva é moderada. Já nas regiões Norte, Centro-Sul e Barreiro, chove fraco.

Na altura do Bairro Cidade Nova, no sentido Centro, motoristas precisam trafegar com atenção por causa da água que se acumula na Cristiano Machado. Imagens feitas pela equipe do Estado de Minas registraram a situação em Venda Nova e no Centro da Capital. 

Chuva em Venda Nova na manhã desta quinta-feira (04/12)-Renata Galdino/Em/D.A Press
Chuva em Venda Nova na manhã desta quinta-feira (04/12) Renata Galdino/Em/D.A Press
Chuva em Venda Nova na manhã desta quinta-feira (04/12)-Renata Galdino/Em/D.A Press
Chuva em Venda Nova na manhã desta quinta-feira (04/12) Renata Galdino/Em/D.A Press
Chuva na Av. Cristiano Machado nesta quinta-feira (04/12)-Renata Galdino/Em/D.A Press
Chuva na Av. Cristiano Machado nesta quinta-feira (04/12) Renata Galdino/Em/D.A Press
Chuva na Av. Cristiano Machado nesta quinta-feira (04/12)-Renata Galdino/Em/D.A Press
Chuva na Av. Cristiano Machado nesta quinta-feira (04/12) Renata Galdino/Em/D.A Press
Chuva no centro de Belo Horizonte nesta quinta-feira (04/12)-Larissa Leone/Em/D.A Press
Chuva no centro de Belo Horizonte nesta quinta-feira (04/12) Larissa Leone/Em/D.A Press

Previsão do tempo

Belo Horizonte encontra-se sob alerta para sob alerta da Defesa Civil para chuva entre 20 a 40 mm, raios e ventos de 50km/h, até as 8h desta sexta-feira (05/12)

Ainda de acordo com a previsão do órgão, o dia será de céu nublado a parcialmente nublado com chuva, acompanhada de raios e rajadas de vento. 

Conforme a previsão, a temperatura mínima registrada foi 17,5°C, na estação Cercadinho, na Região Oeste, às 6h, com sensação térmica de 16,5°C. A máxima pode chegar a 25°C, com umidade relativa em torno de 60%.

Nove das 10 regionais da capital estão sob alerta de risco geológico, isto é, têm chance de desabamentos. 

O que fazer em caso de chuva?

Com a previsão, a Defesa Civil municipal reforça a importância de medidas preventivas para proteger vidas e bens.

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.

  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.

  • Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.

  • Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.

  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

