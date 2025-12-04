Chove forte em Belo Horizonte nesta quinta-feira (4)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A manhã desta quinta-feira (04/12) já registrou chuva em oito das nove regiões de Belo Horizonte. No momento, chove forte nas Regiões Noroeste, Nordeste e Oeste. Nas regiões Leste e Venda Nova, a chuva é moderada. Já nas regiões Norte, Centro-Sul e Barreiro, chove fraco.

Na altura do Bairro Cidade Nova, no sentido Centro, motoristas precisam trafegar com atenção por causa da água que se acumula na Cristiano Machado. Imagens feitas pela equipe do Estado de Minas registraram a situação em Venda Nova e no Centro da Capital.

Chuva em Venda Nova na manhã desta quinta-feira (04/12) Renata Galdino/Em/D.A Press Chuva em Venda Nova na manhã desta quinta-feira (04/12) Renata Galdino/Em/D.A Press Chuva na Av. Cristiano Machado nesta quinta-feira (04/12) Renata Galdino/Em/D.A Press Chuva na Av. Cristiano Machado nesta quinta-feira (04/12) Renata Galdino/Em/D.A Press Chuva no centro de Belo Horizonte nesta quinta-feira (04/12) Larissa Leone/Em/D.A Press Voltar Próximo

Previsão do tempo

Belo Horizonte encontra-se sob alerta para sob alerta da Defesa Civil para chuva entre 20 a 40 mm, raios e ventos de 50km/h, até as 8h desta sexta-feira (05/12)



Ainda de acordo com a previsão do órgão, o dia será de céu nublado a parcialmente nublado com chuva, acompanhada de raios e rajadas de vento.

Conforme a previsão, a temperatura mínima registrada foi 17,5°C, na estação Cercadinho, na Região Oeste, às 6h, com sensação térmica de 16,5°C. A máxima pode chegar a 25°C, com umidade relativa em torno de 60%.

Nove das 10 regionais da capital estão sob alerta de risco geológico, isto é, têm chance de desabamentos.

O que fazer em caso de chuva?

Com a previsão, a Defesa Civil municipal reforça a importância de medidas preventivas para proteger vidas e bens.