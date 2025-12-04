Mais de 100 cidades de MG podem ter temporal com alagamento e deslizamento
Inmet emitiu um alerta para141 municípios que podem ter chuva superior a 100 mm/dia até as 8h desta sexta-feira (5/12). Confira a lista das cidades
Com previsão de chuva superior a 100 mm/dia, 141 cidades mineiras da Região Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha, estão em alerta vermelho que representa grande risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas em áreas de risco.
O aviso de acumulado de chuva emitido nesta manhã (4/12) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) vai valer entre as 20h de hoje até as 8h desta sexta-feira (5/12).
Para os moradores dessas regiões, o órgão recomenda desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia, observar alteração nas encostas, permanecer em local abrigado e, em caso de situação de inundação, proteger os pertences da água os envolvendo em sacos plásticos.
Ainda segundo o Inmet, as cidades do alerta vermelho estão sob grande perigo, uma vez que pode chover um terço do volume esperado para a capital mineira em dezembro. A média do mês é de 339,1 mm.
O alerta ainda prevê que os municípios podem ter corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Alerta Laranja e Amarelo
O Inmet ainda emitiu outros dois alertas de chuvas que atingem cidades de Minas Gerais. Segundo o órgão, 446 municípios das regiões Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central Mineira, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Norte de Minas, Jequitinhonha, Metropolitana de Belo Horizonte, incluindo a capital, Noroeste de Minas e Oeste de Minas podem enfrentar chuvas de até 100mm/dia e ventos de até 100 km/h.
Já 778 cidades, muitas delas das mesmas regiões do alerta laranja, podem ter chuva de até 50 mm/dia e ventos de até 60 km/h, o que se enquadra no alerta amarelo. Os municípios listados nesse aviso ficam nas regiões Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central Mineira, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Oeste de Minas, Vale do Mucuri, Norte de Minas, Sul/Sudoeste de Minas, Campo das Vertentes, Jequitinhonha, Metropolitana de Belo Horizonte e Noroeste de Minas.
O que fazer e não fazer durante a chuva?
- Evite áreas de inundação;
- Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;
- Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199);
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.
Municípios sob alerta vermelho
- Açucena
- Água Boa
- Águas Formosas
- Águas Vermelhas
- Almenara
- Alpercata
- Angelândia
- Araçuaí
- Aricanduva
- Ataléia
- Bandeira
- Berilo
- Berizal
- Bertópolis
- Bocaiúva
- Botumirim
- Cachoeira de Pajeú
- Campanário
- Cantagalo
- Capelinha
- Capitão Andrade
- Caraí
- Carbonita
- Carlos Chagas
- Catuji
- Central de Minas
- Chapada do Norte
- Coluna
- Comercinho
- Conselheiro Pena
- Coroaci
- Coronel Murta
- Crisólita
- Cristália
- Cuparaque
- Curral de Dentro
- Divino das Laranjeiras
- Divinolândia de Minas
- Divisa Alegre
- Divisópolis
- Engenheiro Caldas
- Felício dos Santos
- Felisburgo
- Francisco Badaró
- Franciscópolis
- Frei Gaspar
- Frei Inocêncio
- Frei Lagonegro
- Fronteira dos Vales
- Fruta de Leite
- Galiléia
- Goiabeira
- Gonzaga
- Governador Valadares
- Grão Mogol
- Guanhães
- Itabirinha
- Itaipé
- Itamarandiba
- Itambacuri
- Itaobim
- Itinga
- Jacinto
- Jampruca
- Jenipapo de Minas
- Jequitinhonha
- Joaíma
- Jordânia
- José Gonçalves de Minas
- Josenópolis
- José Raydan
- Ladainha
- Leme do Prado
- Machacalis
- Malacacheta
- Mantena
- Marilac
- Mata Verde
- Materlândia
- Mathias Lobato
- Medina
- Mendes Pimentel
- Minas Novas
- Monte Formoso
- Nacip Raydan
- Nanuque
- Nova Belém
- Nova Módica
- Novo Cruzeiro
- Novo Oriente de Minas
- Novorizonte
- Ouro Verde de Minas
- Padre Carvalho
- Padre Paraíso
- Palmópolis
- Paulistas
- Pavão
- Peçanha
- Pedra Azul
- Pescador
- Ponto dos Volantes
- Poté
- Resplendor
- Rio do Prado
- Rio Vermelho
- Rubelita
- Rubim
- Sabinópolis
- Salinas
- Salto da Divisa
- Santa Cruz de Salinas
- Santa Efigênia de Minas
- Santa Helena de Minas
- Santa Maria do Salto
- Santa Maria do Suaçuí
- Santo Antônio do Jacinto
- São Félix de Minas
- São Geraldo da Piedade
- São Geraldo do Baixio
- São Gonçalo do Rio Preto
- São João do Manteninha
- São João Evangelista
- São José da Safira
- São José do Divino
- São José do Jacuri
- São Pedro do Suaçuí
- São Sebastião do Maranhão
- Sardoá
- Senador Modestino Gonçalves
- Serra Azul de Minas
- Serra dos Aimorés
- Setubinha
- Taiobeiras
- Teófilo Otoni
- Tumiritinga
- Turmalina
- Umburatiba
- Veredinha
- Virgem da Lapa
- Virginópolis
- Virgolândia
Municípios em alerta laranja
- Abadia dos Dourados
- Abaeté
- Abre Campo
- Açucena
- Água Boa
- Águas Formosas
- Águas Vermelhas
- Aimorés
- Almenara
- Alpercata
- Alvarenga
- Alvinópolis
- Alvorada de Minas
- Angelândia
- Antônio Dias
- Araçaí
- Araçuaí
- Araguari
- Araporã
- Arapuá
- Aricanduva
- Arinos
- Ataléia
- Augusto de Lima
- Baldim
- Bandeira
- Barão de Cocais
- Barra Longa
- Bela Vista de Minas
- Belo Horizonte
- Belo Oriente
- Berilo
- Berizal
- Bertópolis
- Betim
- Biquinhas
- Bocaiúva
- Bom Despacho
- Bom Jesus do Amparo
- Bom Jesus do Galho
- Bonfinópolis de Minas
- Bonito de Minas
- Botumirim
- Brasilândia de Minas
- Brasília de Minas
- Braúnas
- Brumadinho
- Buenópolis
- Bugre
- Buritis
- Buritizeiro
- Cabeceira Grande
- Cachoeira da Prata
- Cachoeira de Pajeú
- Cachoeira Dourada
- Caetanópolis
- Caeté
- Campanário
- Campo Azul
- Canápolis
- Cantagalo
- Capelinha
- Capim Branco
- Capinópolis
- Capitão Andrade
- Capitão Enéas
- Caputira
- Caraí
- Caratinga
- Carbonita
- Carlos Chagas
- Carmésia
- Carmo do Paranaíba
- Cascalho Rico
- Catas Altas
- Catuji
- Catuti
- Cedro do Abaeté
- Central de Minas
- Centralina
- Chalé
- Chapada do Norte
- Chapada Gaúcha
- Claro dos Poções
- Coluna
- Comercinho
- Conceição de Ipanema
- Conceição do Mato Dentro
- Conceição do Pará
- Cônego Marinho
- Confins
- Congonhas do Norte
- Conselheiro Pena
- Contagem
- Coração de Jesus
- Cordisburgo
- Corinto
- Coroaci
- Coromandel
- Coronel Fabriciano
- Coronel Murta
- Córrego Novo
- Couto de Magalhães de Minas
- Crisólita
- Cristália
- Cruzeiro da Fortaleza
- Cuparaque
- Curral de Dentro
- Curvelo
- Datas
- Diamantina
- Dionísio
- Divino das Laranjeiras
- Divinolândia de Minas
- Divisa Alegre
- Divisópolis
- Dom Bosco
- Dom Cavati
- Dom Joaquim
- Dom Silvério
- Dores de Guanhães
- Dores do Indaiá
- Douradoquara
- Durandé
- Engenheiro Caldas
- Engenheiro Navarro
- Entre Folhas
- Esmeraldas
- Espinosa
- Estrela do Indaiá
- Estrela do Sul
- Felício dos Santos
- Felisburgo
- Felixlândia
- Fernandes Tourinho
- Ferros
- Florestal
- Formoso
- Fortuna de Minas
- Francisco Badaró
- Francisco Dumont
- Franciscópolis
- Francisco Sá
- Frei Gaspar
- Frei Inocêncio
- Frei Lagonegro
- Fronteira dos Vales
- Fruta de Leite
- Funilândia
- Galiléia
- Gameleiras
- Glaucilândia
- Goiabeira
- Gonzaga
- Gouveia
- Governador Valadares
- Grão Mogol
- Grupiara
- Guanhães
- Guaraciama
- Guarda-Mor
- Guimarânia
- Iapu
- Ibiaí
- Ibiracatu
- Ibirité
- Icaraí de Minas
- Imbé de Minas
- Indaiabira
- Indianópolis
- Inhapim
- Inhaúma
- Inimutaba
- Ipaba
- Ipanema
- Ipatinga
- Itabira
- Itabirinha
- Itabirito
- Itacambira
- Itacarambi
- Itaipé
- Itamarandiba
- Itambacuri
- Itambé do Mato Dentro
- Itanhomi
- Itaobim
- Itinga
- Itueta
- Jaboticatubas
- Jacinto
- Jaguaraçu
- Jaíba
- Jampruca
- Janaúba
- Januária
- Japonvar
- Jenipapo de Minas
- Jequitaí
- Jequitibá
- Jequitinhonha
- Joaíma
- Joanésia
- João Monlevade
- João Pinheiro
- Joaquim Felício
- Jordânia
- José Gonçalves de Minas
- Josenópolis
- José Raydan
- Juatuba
- Juramento
- Juvenília
- Ladainha
- Lagamar
- Lagoa dos Patos
- Lagoa Formosa
- Lagoa Grande
- Lagoa Santa
- Lajinha
- Lassance
- Leandro Ferreira
- Leme do Prado
- Lontra
- Luislândia
- Machacalis
- Malacacheta
- Mamonas
- Manga
- Manhuaçu
- Manhumirim
- Mantena
- Maravilhas
- Mariana
- Marilac
- Marliéria
- Martinho Campos
- Martins Soares
- Mata Verde
- Materlândia
- Mateus Leme
- Mathias Lobato
- Matias Cardoso
- Matipó
- Mato Verde
- Matozinhos
- Matutina
- Medina
- Mendes Pimentel
- Mesquita
- Minas Novas
- Mirabela
- Miravânia
- Monjolos
- Montalvânia
- Monte Alegre de Minas
- Monte Azul
- Monte Carmelo
- Monte Formoso
- Montes Claros
- Montezuma
- Morada Nova de Minas
- Morro da Garça
- Morro do Pilar
- Mutum
- Nacip Raydan
- Nanuque
- Naque
- Natalândia
- Ninheira
- Nova Belém
- Nova Era
- Nova Lima
- Nova Módica
- Nova Porteirinha
- Nova União
- Novo Cruzeiro
- Novo Oriente de Minas
- Novorizonte
- Olhos-d'Água
- Onça de Pitangui
- Ouro Verde de Minas
- Padre Carvalho
- Padre Paraíso
- Paineiras
- Pai Pedro
- Palmópolis
- Papagaios
- Paracatu
- Pará de Minas
- Paraopeba
- Passabém
- Patis
- Patos de Minas
- Patrocínio
- Paulistas
- Pavão
- Peçanha
- Pedra Azul
- Pedras de Maria da Cruz
- Pedro Leopoldo
- Pequi
- Periquito
- Pescador
- Piedade de Caratinga
- Piedade de Ponte Nova
- Pingo d'Água
- Pintópolis
- Pirapora
- Pitangui
- Pocrane
- Pompéu
- Ponto Chique
- Ponto dos Volantes
- Porteirinha
- Poté
- Presidente Juscelino
- Presidente Kubitschek
- Presidente Olegário
- Prudente de Morais
- Quartel Geral
- Raposos
- Raul Soares
- Reduto
- Resplendor
- Riachinho
- Riacho dos Machados
- Ribeirão das Neves
- Rio Acima
- Rio Casca
- Rio Doce
- Rio do Prado
- Rio Paranaíba
- Rio Pardo de Minas
- Rio Piracicaba
- Rio Vermelho
- Romaria
- Rubelita
- Rubim
- Sabará
- Sabinópolis
- Salinas
- Salto da Divisa
- Santa Bárbara
- Santa Bárbara do Leste
- Santa Cruz de Salinas
- Santa Cruz do Escalvado
- Santa Efigênia de Minas
- Santa Fé de Minas
- Santa Helena de Minas
- Santa Luzia
- Santa Margarida
- Santa Maria de Itabira
- Santa Maria do Salto
- Santa Maria do Suaçuí
- Santana de Pirapama
- Santana do Manhuaçu
- Santana do Paraíso
- Santana do Riacho
- Santa Rita de Minas
- Santa Rita do Itueto
- Santo Antônio do Grama
- Santo Antônio do Itambé
- Santo Antônio do Jacinto
- Santo Antônio do Retiro
- Santo Antônio do Rio Abaixo
- Santo Hipólito
- São Domingos das Dores
- São Domingos do Prata
- São Félix de Minas
- São Francisco
- São Geraldo da Piedade
- São Geraldo do Baixio
- São Gonçalo do Abaeté
- São Gonçalo do Rio Abaixo
- São Gonçalo do Rio Preto
- São Gotardo
- São João da Lagoa
- São João da Ponte
- São João das Missões
- São João do Manhuaçu
- São João do Manteninha
- São João do Oriente
- São João do Pacuí
- São João do Paraíso
- São João Evangelista
- São José da Lapa
- São José da Safira
- São José da Varginha
- São José do Divino
- São José do Goiabal
- São José do Jacuri
- São José do Mantimento
- São Pedro dos Ferros
- São Pedro do Suaçuí
- São Romão
- São Sebastião do Anta
- São Sebastião do Maranhão
- São Sebastião do Rio Preto
- Sardoá
- Sarzedo
- Sem-Peixe
- Senador Modestino Gonçalves
- Senhora do Porto
- Serra Azul de Minas
- Serra da Saudade
- Serra dos Aimorés
- Serra do Salitre
- Serranópolis de Minas
- Serro
- Sete Lagoas
- Setubinha
- Simonésia
- Sobrália
- Taiobeiras
- Taparuba
- Taquaraçu de Minas
- Tarumirim
- Teófilo Otoni
- Timóteo
- Tiros
- Três Marias
- Tumiritinga
- Tupaciguara
- Turmalina
- Ubaí
- Ubaporanga
- Uberlândia
- Umburatiba
- Unaí
- Uruana de Minas
- Urucânia
- Urucuia
- Vargem Alegre
- Vargem Grande do Rio Pardo
- Varjão de Minas
- Várzea da Palma
- Varzelândia
- Vazante
- Verdelândia
- Veredinha
- Vermelho Novo
- Vespasiano
- Virgem da Lapa
- Virginópolis
- Virgolândia
Municípios em alerta amarelo
- Abadia dos Dourados
- Abaeté
- Abre Campo
- Acaiaca
- Açucena
- Água Boa
- Água Comprida
- Aguanil
- Águas Formosas
- Águas Vermelhas
- Aimorés
- Aiuruoca
- Além Paraíba
- Alfenas
- Alfredo Vasconcelos
- Almenara
- Alpercata
- Alpinópolis
- Alterosa
- Alto Caparaó
- Alto Jequitibá
- Alto Rio Doce
- Alvarenga
- Alvinópolis
- Alvorada de Minas
- Amparo do Serra
- Andrelândia
- Angelândia
- Antônio Carlos
- Antônio Dias
- Antônio Prado de Minas
- Araçaí
- Aracitaba
- Araçuaí
- Araguari
- Arantina
- Araponga
- Araporã
- Arapuá
- Araújos
- Araxá
- Arceburgo
- Arcos
- Areado
- Argirita
- Aricanduva
- Arinos
- Astolfo Dutra
- Ataléia
- Augusto de Lima
- Baependi
- Baldim
- Bambuí
- Bandeira
- Barão de Cocais
- Barão de Monte Alto
- Barbacena
- Barra Longa
- Barroso
- Bela Vista de Minas
- Belmiro Braga
- Belo Horizonte
- Belo Oriente
- Belo Vale
- Berilo
- Berizal
- Bertópolis
- Betim
- Bias Fortes
- Bicas
- Biquinhas
- Boa Esperança
- Bocaiúva
- Bom Despacho
- Bom Jardim de Minas
- Bom Jesus da Penha
- Bom Jesus do Amparo
- Bom Jesus do Galho
- Bom Sucesso
- Bonfim
- Bonfinópolis de Minas
- Bonito de Minas
- Botumirim
- Brasilândia de Minas
- Brasília de Minas
- Brás Pires
- Braúnas
- Brumadinho
- Buenópolis
- Bugre
- Buritis
- Buritizeiro
- Cabeceira Grande
- Cabo Verde
- Cachoeira da Prata
- Cachoeira de Pajeú
- Cachoeira Dourada
- Caetanópolis
- Caeté
- Caiana
- Cajuri
- Camacho
- Cambuquira
- Campanário
- Campanha
- Campina Verde
- Campo Azul
- Campo Belo
- Campo do Meio
- Campo Florido
- Campos Altos
- Campos Gerais
- Canaã
- Canápolis
- Cana Verde
- Candeias
- Cantagalo
- Caparaó
- Capela Nova
- Capelinha
- Capetinga
- Capim Branco
- Capinópolis
- Capitão Andrade
- Capitão Enéas
- Capitólio
- Caputira
- Caraí
- Caranaíba
- Carandaí
- Carangola
- Caratinga
- Carbonita
- Carlos Chagas
- Carmésia
- Carmo da Cachoeira
- Carmo da Mata
- Carmo do Cajuru
- Carmo do Paranaíba
- Carmo do Rio Claro
- Carmópolis de Minas
- Carneirinho
- Carrancas
- Carvalhos
- Casa Grande
- Cascalho Rico
- Cássia
- Cataguases
- Catas Altas
- Catas Altas da Noruega
- Catuji
- Catuti
- Cedro do Abaeté
- Central de Minas
- Centralina
- Chácara
- Chalé
- Chapada do Norte
- Chapada Gaúcha
- Chiador
- Cipotânea
- Claraval
- Claro dos Poções
- Cláudio
- Coimbra
- Coluna
- Comendador Gomes
- Comercinho
- Conceição da Aparecida
- Conceição da Barra de Minas
- Conceição das Alagoas
- Conceição de Ipanema
- Conceição do Mato Dentro
- Conceição do Pará
- Conceição do Rio Verde
- Cônego Marinho
- Confins
- Congonhas
- Congonhas do Norte
- Conquista
- Conselheiro Lafaiete
- Conselheiro Pena
- Contagem
- Coqueiral
- Coração de Jesus
- Cordisburgo
- Cordislândia
- Corinto
- Coroaci
- Coromandel
- Coronel Fabriciano
- Coronel Murta
- Coronel Pacheco
- Coronel Xavier Chaves
- Córrego Danta
- Córrego Fundo
- Córrego Novo
- Couto de Magalhães de Minas
- Crisólita
- Cristais
- Cristália
- Cristiano Otoni
- Crucilândia
- Cruzeiro da Fortaleza
- Cruzília
- Cuparaque
- Curral de Dentro
- Curvelo
- Datas
- Delfinópolis
- Delta
- Descoberto
- Desterro de Entre Rios
- Desterro do Melo
- Diamantina
- Diogo de Vasconcelos
- Dionísio
- Divinésia
- Divino
- Divino das Laranjeiras
- Divinolândia de Minas
- Divinópolis
- Divisa Alegre
- Divisa Nova
- Divisópolis
- Dom Bosco
- Dom Cavati
- Dom Joaquim
- Dom Silvério
- Dona Eusébia
- Dores de Campos
- Dores de Guanhães
- Dores do Indaiá
- Dores do Turvo
- Doresópolis
- Douradoquara
- Durandé
- Elói Mendes
- Engenheiro Caldas
- Engenheiro Navarro
- Entre Folhas
- Entre Rios de Minas
- Ervália
- Esmeraldas
- Espera Feliz
- Espinosa
- Estrela Dalva
- Estrela do Indaiá
- Estrela do Sul
- Eugenópolis
- Ewbank da Câmara
- Fama
- Faria Lemos
- Felício dos Santos
- Felisburgo
- Felixlândia
- Fernandes Tourinho
- Ferros
- Fervedouro
- Florestal
- Formiga
- Formoso
- Fortaleza de Minas
- Fortuna de Minas
- Francisco Badaró
- Francisco Dumont
- Franciscópolis
- Francisco Sá
- Frei Gaspar
- Frei Inocêncio
- Frei Lagonegro
- Fronteira
- Fronteira dos Vales
- Fruta de Leite
- Frutal
- Funilândia
- Galiléia
- Gameleiras
- Glaucilândia
- Goiabeira
- Goianá
- Gonzaga
- Gouveia
- Governador Valadares
- Grão Mogol
- Grupiara
- Guanhães
- Guapé
- Guaraciaba
- Guaraciama
- Guaranésia
- Guarani
- Guarará
- Guarda-Mor
- Guaxupé
- Guidoval
- Guimarânia
- Guiricema
- Gurinhatã
- Iapu
- Ibertioga
- Ibiá
- Ibiaí
- Ibiracatu
- Ibiraci
- Ibirité
- Ibituruna
- Icaraí de Minas
- Igarapé
- Igaratinga
- Iguatama
- Ijaci
- Ilicínea
- Imbé de Minas
- Indaiabira
- Indianópolis
- Ingaí
- Inhapim
- Inhaúma
- Inimutaba
- Ipaba
- Ipanema
- Ipatinga
- Ipiaçu
- Iraí de Minas
- Itabira
- Itabirinha
- Itabirito
- Itacambira
- Itacarambi
- Itaguara
- Itaipé
- Itamarandiba
- Itamarati de Minas
- Itambacuri
- Itambé do Mato Dentro
- Itamogi
- Itanhomi
- Itaobim
- Itapagipe
- Itapecerica
- Itatiaiuçu
- Itaú de Minas
- Itaúna
- Itaverava
- Itinga
- Itueta
- Ituiutaba
- Itumirim
- Iturama
- Itutinga
- Jaboticatubas
- Jacinto
- Jacuí
- Jaguaraçu
- Jaíba
- Jampruca
- Janaúba
- Januária
- Japaraíba
- Japonvar
- Jeceaba
- Jenipapo de Minas
- Jequeri
- Jequitaí
- Jequitibá
- Jequitinhonha
- Joaíma
- Joanésia
- João Monlevade
- João Pinheiro
- Joaquim Felício
- Jordânia
- José Gonçalves de Minas
- Josenópolis
- José Raydan
- Juatuba
- Juiz de Fora
- Juramento
- Juruaia
- Juvenília
- Ladainha
- Lagamar
- Lagoa da Prata
- Lagoa dos Patos
- Lagoa Dourada
- Lagoa Formosa
- Lagoa Grande
- Lagoa Santa
- Lajinha
- Lamim
- Laranjal
- Lassance
- Lavras
- Leandro Ferreira
- Leme do Prado
- Leopoldina
- Liberdade
- Lima Duarte
- Limeira do Oeste
- Lontra
- Luisburgo
- Luislândia
- Luminárias
- Luz
- Machacalis
- Machado
- Madre de Deus de Minas
- Malacacheta
- Mamonas
- Manga
- Manhuaçu
- Manhumirim
- Mantena
- Maravilhas
- Mar de Espanha
- Mariana
- Marilac
- Mário Campos
- Maripá de Minas
- Marliéria
- Martinho Campos
- Martins Soares
- Mata Verde
- Materlândia
- Mateus Leme
- Mathias Lobato
- Matias Barbosa
- Matias Cardoso
- Matipó
- Mato Verde
- Matozinhos
- Matutina
- Medeiros
- Medina
- Mendes Pimentel
- Mercês
- Mesquita
- Minas Novas
- Minduri
- Mirabela
- Miradouro
- Miraí
- Miravânia
- Moeda
- Moema
- Monjolos
- Monsenhor Paulo
- Montalvânia
- Monte Alegre de Minas
- Monte Azul
- Monte Belo
- Monte Carmelo
- Monte Formoso
- Monte Santo de Minas
- Montes Claros
- Montezuma
- Morada Nova de Minas
- Morro da Garça
- Morro do Pilar
- Muriaé
- Mutum
- Muzambinho
- Nacip Raydan
- Nanuque
- Naque
- Natalândia
- Nazareno
- Nepomuceno
- Ninheira
- Nova Belém
- Nova Era
- Nova Lima
- Nova Módica
- Nova Ponte
- Nova Porteirinha
- Nova Resende
- Nova Serrana
- Nova União
- Novo Cruzeiro
- Novo Oriente de Minas
- Novorizonte
- Olaria
- Olhos-d'Água
- Oliveira
- Oliveira Fortes
- Onça de Pitangui
- Oratórios
- Orizânia
- Ouro Branco
- Ouro Preto
- Ouro Verde de Minas
- Padre Carvalho
- Padre Paraíso
- Paineiras
- Pains
- Pai Pedro
- Paiva
- Palma
- Palmópolis
- Papagaios
- Paracatu
- Pará de Minas
- Paraguaçu
- Paraopeba
- Passabém
- Passa Tempo
- Passa Vinte
- Passos
- Patis
- Patos de Minas
- Patrocínio
- Patrocínio do Muriaé
- Paula Cândido
- Paulistas
- Pavão
- Peçanha
- Pedra Azul
- Pedra Bonita
- Pedra do Anta
- Pedra do Indaiá
- Pedra Dourada
- Pedras de Maria da Cruz
- Pedrinópolis
- Pedro Leopoldo
- Pedro Teixeira
- Pequeri
- Pequi
- Perdigão
- Perdizes
- Perdões
- Periquito
- Pescador
- Piau
- Piedade de Caratinga
- Piedade de Ponte Nova
- Piedade do Rio Grande
- Piedade dos Gerais
- Pimenta
- Pingo d'Água
- Pintópolis
- Piracema
- Pirajuba
- Piranga
- Pirapetinga
- Pirapora
- Piraúba
- Pitangui
- Piumhi
- Planura
- Pocrane
- Pompéu
- Ponte Nova
- Ponto Chique
- Ponto dos Volantes
- Porteirinha
- Porto Firme
- Poté
- Prados
- Prata
- Pratápolis
- Pratinha
- Presidente Bernardes
- Presidente Juscelino
- Presidente Kubitschek
- Presidente Olegário
- Prudente de Morais
- Quartel Geral
- Queluzito
- Raposos
- Raul Soares
- Recreio
- Reduto
- Resende Costa
- Resplendor
- Ressaquinha
- Riachinho
- Riacho dos Machados
- Ribeirão das Neves
- Ribeirão Vermelho
- Rio Acima
- Rio Casca
- Rio Doce
- Rio do Prado
- Rio Espera
- Rio Manso
- Rio Novo
- Rio Paranaíba
- Rio Pardo de Minas
- Rio Piracicaba
- Rio Pomba
- Rio Preto
- Rio Vermelho
- Ritápolis
- Rochedo de Minas
- Rodeiro
- Romaria
- Rosário da Limeira
- Rubelita
- Rubim
- Sabará
- Sabinópolis
- Sacramento
- Salinas
- Salto da Divisa
- Santa Bárbara
- Santa Bárbara do Leste
- Santa Bárbara do Monte Verde
- Santa Bárbara do Tugúrio
- Santa Cruz de Minas
- Santa Cruz de Salinas
- Santa Cruz do Escalvado
- Santa Efigênia de Minas
- Santa Fé de Minas
- Santa Helena de Minas
- Santa Juliana
- Santa Luzia
- Santa Margarida
- Santa Maria de Itabira
- Santa Maria do Salto
- Santa Maria do Suaçuí
- Santana da Vargem
- Santana de Cataguases
- Santana de Pirapama
- Santana do Deserto
- Santana do Garambéu
- Santana do Jacaré
- Santana do Manhuaçu
- Santana do Paraíso
- Santana do Riacho
- Santana dos Montes
- Santa Rita de Ibitipoca
- Santa Rita de Jacutinga
- Santa Rita de Minas
- Santa Rita do Itueto
- Santa Rosa da Serra
- Santa Vitória
- Santo Antônio do Amparo
- Santo Antônio do Aventureiro
- Santo Antônio do Grama
- Santo Antônio do Itambé
- Santo Antônio do Jacinto
- Santo Antônio do Monte
- Santo Antônio do Retiro
- Santo Antônio do Rio Abaixo
- Santo Hipólito
- Santos Dumont
- São Bento Abade
- São Brás do Suaçuí
- São Domingos das Dores
- São Domingos do Prata
- São Félix de Minas
- São Francisco
- São Francisco de Paula
- São Francisco de Sales
- São Francisco do Glória
- São Geraldo
- São Geraldo da Piedade
- São Geraldo do Baixio
- São Gonçalo do Abaeté
- São Gonçalo do Pará
- São Gonçalo do Rio Abaixo
- São Gonçalo do Rio Preto
- São Gonçalo do Sapucaí
- São Gotardo
- São João Batista do Glória
- São João da Lagoa
- São João da Ponte
- São João das Missões
- São João del Rei
- São João do Manhuaçu
- São João do Manteninha
- São João do Oriente
- São João do Pacuí
- São João do Paraíso
- São João Evangelista
- São João Nepomuceno
- São Joaquim de Bicas
- São José da Barra
- São José da Lapa
- São José da Safira
- São José da Varginha
- São José do Divino
- São José do Goiabal
- São José do Jacuri
- São José do Mantimento
- São Miguel do Anta
- São Pedro da União
- São Pedro dos Ferros
- São Pedro do Suaçuí
- São Romão
- São Roque de Minas
- São Sebastião da Vargem Alegre
- São Sebastião do Anta
- São Sebastião do Maranhão
- São Sebastião do Oeste
- São Sebastião do Paraíso
- São Sebastião do Rio Preto
- São Thomé das Letras
- São Tiago
- São Tomás de Aquino
- São Vicente de Minas
- Sardoá
- Sarzedo
- Sem-Peixe
- Senador Cortes
- Senador Firmino
- Senador Modestino Gonçalves
- Senhora de Oliveira
- Senhora do Porto
- Senhora dos Remédios
- Sericita
- Seritinga
- Serra Azul de Minas
- Serra da Saudade
- Serra dos Aimorés
- Serra do Salitre
- Serrania
- Serranópolis de Minas
- Serranos
- Serro
- Sete Lagoas
- Setubinha
- Silveirânia
- Simão Pereira
- Simonésia
- Sobrália
- Tabuleiro
- Taiobeiras
- Taparuba
- Tapira
- Tapiraí
- Taquaraçu de Minas
- Tarumirim
- Teixeiras
- Teófilo Otoni
- Timóteo
- Tiradentes
- Tiros
- Tocantins
- Tombos
- Três Corações
- Três Marias
- Três Pontas
- Tumiritinga
- Tupaciguara
- Turmalina
- Ubá
- Ubaí
- Ubaporanga
- Uberaba
- Uberlândia
- Umburatiba
- Unaí
- União de Minas
- Uruana de Minas
- Urucânia
- Urucuia
- Vargem Alegre
- Vargem Bonita
- Vargem Grande do Rio Pardo
- Varginha
- Varjão de Minas
- Várzea da Palma
- Varzelândia
- Vazante
- Verdelândia
- Veredinha
- Veríssimo
- Vermelho Novo
- Vespasiano
- Viçosa
- Vieiras
- Virgem da Lapa
- Virginópolis
- Virgolândia
- Visconde do Rio Branco
- Volta Grande
