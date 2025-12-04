Regiões de BH estão em alerta de risco geológico
Acúmulo de chuva nas últimas horas coloca 8 regiões da capital em risco até domingo (7)
A Defesa Civil de Belo Horizonte (MG) emitiu alerta de risco geológico forte para seis regionais da cidade. Outras duas também entram no alerta, mas em risco moderado. O aviso foi dado em decorrência do volume de água registrado nas últimas horas e a previsão de novas chuvas. O comunicado é válido até domingo (7/12).
Segundo a Defesa Civil, está prevista chuva acumulada de 70 mm em 72 horas no Centro-Sul, Barreiro, Oeste, Noroeste, Nordeste e Norte, colocando as regiões em risco geológico forte. Já as regiões da Pampulha e Venda Nova estão em risco moderado, com previsão de acúmulo de 50 mm no mesmo período de tempo.
É recomendado prestar atenção no grau de saturação do solo e nos sinais construtivos, além de ter cuidados com queda de muros, deslizamentos e desabamentos.
Caso algum dos sinais seja observado, a instrução é sair imediatamente do imóvel e ligar para a Defesa Civil, no número 199. Em caso de emergência, chamar também o Corpo de Bombeiros Militar pelo 193.
De acordo com a Defesa Civil, deve-se atentar aos seguintes sinais de risco de deslizamento:
- Trinca nas paredes;
- Água empoçando no quintal;
- Portas e janelas emperrando;
- Rachaduras no solo;
- Água minando da base do barranco;
- Inclinação de poste ou árvores;
- Muros e paredes estofados;
- Estalos.
Dicas para manutenção de muros
- Verifique periodicamente: faça inspeções regulares para identificar fissuras, rachaduras ou inclinações anormais;
- Evite o acúmulo de água: garanta que a água da chuva escoe adequadamente, pois a infiltração pode enfraquecer a estrutura;
- Conserte fissuras: pequenas rachaduras podem ser sinal de problemas maiores no futuro, por isso, trate-as com atenção;
- Contrate profissionais: em caso de muros com danos aparentes, é recomendável consultar um engenheiro para avaliar a estrutura e recomendar medidas de reforço;
- Evite sobrecarga: não coloque peso excessivo sobre o muro, como vasos ou outros objetos pesados, que podem comprometer sua estabilidade.
Emissão de alertas
Os belo-horizontinos podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp.