Assine
overlay
Início Gerais
Temporais

Chuvas provocam inundações em Montes Claros após seis meses de seca

Defesa Civil e Corpo de Bombeiros registraram ocorrências em várias partes da cidade. Bairros nobres da cidade no Norte do estado foram atingidos

Publicidade
Carregando...
LR
Luiz Ribeiro
LR
Luiz Ribeiro
Repórter
05/12/2025 18:50

compartilhe

SIGA
x
Rua Espírito Santo, no Bairro Ibuturuna, em Montes Claros, foi inundada.
Rua Espírito Santo, no Bairro Ibuturuna, em Montes Claros, foi inundada. crédito: Anderson Chaves/divulgação

As chuvas causaram transtornos e inundaram ruas em diferentes partes de Montes Claros (MG), no Norte do estado, nesta sexta-feira (5/12). Neste início de dezembro, a região voltou a contar com chuvas intensas depois de mais de seis meses de seca, o que motivou a decretação de situação de emergência nos 96 municípios.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com a Secretaria Municipal de Defesa Civil de Montes Claros, nesta sexta-feira, até ás 17h30min, foram registrados 51,8 milímetros de chuvas na cidade. Um dos pontos atingidos foi a praça em frente à Igreja de Nossa Senhora da Rosa Mística, no Bairro São Jardim São Luiz (área de classe média/alta), que foi alagada.

A Rua Espírito Santo, atrás do Parque Municipal Sagarana, no Bairro Ibituruna, na mesma região do município, também foi invadida pela água. Uma precisou ser resgatada pela Defesa Civil depois que o veiculo dela ficou no meio da inundação. O trânsito na via foi interrompido. 

 

Leia Mais

As equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros fizeram vistorias sobre problemas causados pelos temporais em diferentes partes da cidade. De acordo com a Defesa Civil, entre as áreas mais atingidas estão os bairros Sagrada Família, Independência, Santa Laura, São José, Interlagos, Centro, Raul Lourenço, Vila Áurea e Jardim Panorama II.

Também ocorreu alagamento na Escola Estadual Secundino Tavares, no Bairro Jardim Panorama II, mas sem a necessidade de evacuação do prédio.

Descarte de lixo ao ar livre

A Defesa Civil de Montes Claros distribuiu um comunicado, pedindo à população para não fazer o descarte de lixo ao ar livre, o que provoca o entupimento de bueiros, dificulta o escoamento da água e agrava a ocorrência de inundações.

“Muitas pessoas ainda não têm consciência do impacto causado pelo descarte irregular de lixo, entulho e dejetos nas vias públicas, lotes vagos, córregos e canais de drenagem. Esses materiais obstruem bueiros, calhas e toda a rede de escoamento”, alerta a Defesa Civil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Quando a chuva chega, a água não encontra para onde escoar, fica represada e se desloca de forma desordenada, causando alagamentos, enxurradas e grandes danos materiais”, diz o comunicado.

“Nesta época do ano, também é comum que reformas residenciais deixem areia, terra e brita espalhadas nas calçadas e frentes de obra. Com a chuva, esses materiais são arrastados para bueiros e córregos, agravando ainda mais os entupimentos”, lembra a Defesa Civil.

Tópicos relacionados:

chuvas inundacoes montes-claros

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay