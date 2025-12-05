Mulher é presa por divulgar fakenews sobre servidores municipais em Minas
Montagens de conotação sexual associadas a profissionais da saúde do município foram divulgados nas redes sociais. Suspeita foi presa em flagrante
Uma mulher de 42 anos foi presa em flagrante pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) na manhã desta sexta-feira (5/12) em Ipanema (MG), no Vale do Rio Doce, suspeita de compartilhar notícias falsas sobre servidores da área de saúde do município.
Começaram a circular – em grupos de aplicativos de mensagens e redes sociais – áudios, vídeos, montagens e mensagens associando profissionais de um pronto atendimento da cidade a supostas condutas de conotação sexual dentro da unidade de saúde.
As vítimas fizeram uma denúncia à polícia, alegando que as informações disseminadas seriam inverídicas e causaram constrangimento pessoal e profissional, além de prejuízo à imagem do serviço público municipal. Diante disso, a PCMG instaurou inquérito para apurar o crime de difamação majorada, cometido por meio de redes sociais, contra funcionários públicos em razão de suas funções.
Na manhã desta sexta-feira (5/12), por volta das 9h, servidores que já haviam denunciado o crime retornaram à delegacia acompanhados de novas vítimas, também do serviço municipal. Elas relataram que uma mulher estaria replicando e publicando novas mensagens difamatórias em grupos de redes sociais, por meio de um perfil falso.
A suspeita foi identificada e localizada pelos policiais. Na residência dela, foram apreendidos celulares e constatada a existência da conta falsa utilizada para difundir as publicações. A mulher foi presa em flagrante e conduzida à Delegacia de Polícia em Ipanema.
As investigações prosseguem, buscando reconstituir a origem dos boatos, identificar outros responsáveis pela propagação das mensagens falsas e delimitar a extensão dos danos.
Alerta
A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) alerta que a produção e o compartilhamento de informações falsas que atinjam a honra de pessoas ou instituições configuram crime e podem resultar em responsabilização penal e cível. É imprescindível verificar a veracidade das informações antes de repassá-las e denunciar a circulação de conteúdos caluniosos ou difamatórios.