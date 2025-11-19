Assine
SABARÁ

Grande BH: cinco são indiciados por divulgação de fake news em eleição

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, houve difusão coordenada de conteúdos falsos e difamatórios contra um candidato à Prefeitura de Sabará

Laura Scardua
19/11/2025 17:44 - atualizado em 19/11/2025 17:45

Cinco pessoas foram indiciadas pelos crimes de divulgação de notícias falsas, difamação e injúria no contexto da propaganda eleitoral nas votações municipais no ano passado, de acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

A corporação informou que houve difusão coordenada de conteúdos falsos e difamatórios contra um candidato à Prefeitura de Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

“Os investigados estariam envolvidos no compartilhamento de vídeos que vinculavam o candidato, de maneira inverídica, a episódios de violência policial, suposta compra de pesquisas eleitorais e outras narrativas manipuladas”, informou a Polícia Civil.

Ainda de acordo com a PCMG, o objetivo era distorcer a percepção do eleitorado e comprometer a lisura do processo.

A corporação não identificou o candidato que foi vítima das notícias falsas. No ano passado, duas pessoas concorreram ao cargo de chefe do Executivo municipal: Sargento Rodolfo (Republicanos), atual prefeito de Sabará, e Professor Costela (PSD). 

Contas falsas

Com as investigações, a Polícia Civil identificou diversos perfis em redes sociais e aplicativos de mensagem, muitos criados de maneira anônima, utilizados para impulsionar vídeos editados, montagens e mensagens manipuladas.  

Com a conclusão do relatório final, o inquérito foi encaminhado à Justiça Eleitoral para análise e providências cabíveis.

