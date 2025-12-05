População de Montes Claros terá exames gratuitos de diabetes neste sábado

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), os casos de diabetes aumentaram quatro vezes nas últimas décadas em todo o mundo, ultrapassando a 800 milhões. No Brasil existem, atualmente, cerca de 16 milhões de pessoas convivendo com a doença, segundo estimativa da Federação Internacional de Diabetes.

Neste sábado (6/12) será realizada em Montes Claros (MG), no Norte do estado, uma ação voltada para a prevenção e o diagnóstico precoce da doença. A população terá acesso gratuito a testes de glicemia, aferição de pressão arterial, pesagem, medição de circunferência abdominal e orientação com profissional de nutrição.

A ação gratuita acontecerá na Praça Doutor Carlos, a mais central da cidade, das 7h30min às 13 horas. A iniciativa é da Novo Nordisk, maior fabricante do mundo de insulina, por meio de sua fábrica em Montes Claros. A planta é a maior unidade fabricante de insulina da América Latina e está recebendo um investimento recorde de R$ 6,4 bilhões em sua ampliação.

“Queremos incentivar que mais pessoas conheçam seus indicadores de saúde e possam agir a tempo no combate à obesidade e ao diabetes. afirma Reinaldo Costa, vice-presidente Corporativo da fábrica de Montes Claros da Novo Nordisk. “Essa é uma forma concreta de reforçar o compromisso da Novo Nordisk com as nossas pessoas e com toda a população de Montes Claros””, completa.

Aumento de mortalidade

Conforme dados da Federação Internacional de Diabetes, desde o ano 2000, as taxas de mortalidade pela doença vêm aumentando. Por outro lado, a probabilidade de morrer devido a uma das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (doenças cardiovasculares, câncer, doenças respiratórias crônicas ou diabetes) entre 30 e 70 anos diminuiu 20% em todo o mundo entre 2000 e 2019.

Estudos demonstram que os países de baixa e média renda apresentaram os maiores aumentos, onde as taxas da doença dispararam enquanto o acesso ao tratamento permanece persistentemente baixo.

Essa tendência levou a grandes desigualdades globais: em 2022, quase 450 milhões de adultos com 30 anos ou mais — cerca de 59% de todos os adultos com diabetes — permaneceram sem tratamento, marcando um aumento de 3,5 vezes em pessoas não tratadas desde 1990. Noventa por cento desses adultos sem tratamento vivem em países de baixa e média renda.

Casos no Brasil

O diabetes é uma das doenças crônicas que mais crescem em prevalência mundial, e o Brasil segue essa tendência, com aumentos preocupantes nas taxas de casos, especialmente nas últimas décadas, revela a Federação Internacional de Diabetes.

Segundo a entidade, 589 milhões de pessoas de 20 a 79 anos apresentam o problema de saúde no planeta, 16,6 milhões delas no Brasil. Com esse montante, o país ocupa a sexta posição no ranking mundial de números de casos, atrás apenas de China, Índia, China, EUA, Paquistão e Indonésia.