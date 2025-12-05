Metrô BH: obras alteram intervalo entre as viagens na próxima semana
Nos próximos dias, não haverá baldeação, e, em algumas estações, os trens passarão somente em um lado da via
Dos dias 8 a 14 de dezembro, usuários do metrô de Belo Horizonte devem esperar um intervalo maior entre as viagens. A mudança acontece devido às obras de revitalização e à implantação do novo sistema de sinalização de trens.
Neste período, após as 20h, o intervalo entre as viagens será de 20 minutos, segundo o Metrô BH.
Nas estações Santa Efigênia e Santa Tereza, os trens vão passar em uma só via, se tornando necessário que os passageiros verifiquem a direção antes de embarcar. Também não haverá baldeação.
Entre os dias 13 e 14 de dezembro, o intervalo entre as viagens será de 21 minutos durante todo o dia. Nestas datas, não haverá baldeação, e os trens passarão em uma via nas estações Eldorado, Cidade Industrial e Vila Oeste.
De acordo com o Metrô BH, as informações sobre alterações operacionais serão publicadas para os clientes nas redes sociais do transporte. Além disso, nas estações, as informações são disponibilizadas nas telas digitais e emitidas no sistema de som. No local, também haverá funcionários para orientar os passageiros.
*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata