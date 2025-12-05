Assine
ATENÇÃO, PASSAGEIROS!

Metrô BH: obras alteram intervalo entre as viagens na próxima semana

Nos próximos dias, não haverá baldeação, e, em algumas estações, os trens passarão somente em um lado da via

JM
Júlia Melgaço*
Repórter
Repórter
Estudante de jornalismo pela PUC Minas.
05/12/2025 15:52 - atualizado em 05/12/2025 15:53

Entre os dias 8 a 14 de dezembro, o intervalo entre as viagens será de 20 minutos, após às 20h.
Entre os dias 8 a 14 de dezembro, o intervalo entre as viagens será de 20 minutos, após às 20h. crédito: Divulgação / Metrô BH

Dos dias 8 a 14 de dezembro, usuários do metrô de Belo Horizonte devem esperar um intervalo maior entre as viagens. A mudança acontece devido às obras de revitalização e à implantação do novo sistema de sinalização de trens. 

Neste período, após as 20h, o intervalo entre as viagens será de 20 minutos, segundo o Metrô BH.

Nas estações Santa Efigênia e Santa Tereza, os trens vão passar em uma só via, se tornando necessário que os passageiros verifiquem a direção antes de embarcar. Também não haverá baldeação. 

Entre os dias 13 e 14 de dezembro, o intervalo entre as viagens será de 21 minutos durante todo o dia. Nestas datas, não haverá baldeação, e os trens passarão em uma via nas estações Eldorado, Cidade Industrial e Vila Oeste. 

De acordo com o Metrô BH, as informações sobre alterações operacionais serão publicadas para os clientes nas redes sociais do transporte. Além disso, nas estações, as informações são disponibilizadas nas telas digitais e emitidas no sistema de som. No local, também haverá funcionários para orientar os passageiros. 

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

