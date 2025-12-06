Assine
CHUVAS EM MG

Cidades mineiras estão sob alerta de chuva e ventos fortes neste sábado (6)

Previsão indica até 100 mm de chuva e ventos de 100 km/h; há risco de alagamentos e quedas de energia

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
06/12/2025 13:42 - atualizado em 06/12/2025 13:43

Chuva atinge vários pontos de Belo Horizonte nesta quinta-feira (04/12)
Inmet emite alerta de chuvas intensas para 17 cidades de Minas neste sábado (6/12) crédito: Renata Galdino/Em/D.A Press

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu na manhã deste sábado (6/12) um alerta de chuvas intensas para 17 cidades de Minas Gerais.

A previsão indica precipitação entre 30 mm e 60 mm por hora ou 50 mm a 100 mm por dia, além de ventos fortes de 60 km/h a 100 km/h. O aviso vale até as 10h deste domingo (7/12).

Segundo o órgão, há risco de quedas de energia, galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas nas regiões afetadas.

Instruções em caso de chuva forte

  • Não se abrigue debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas.
  • Evite estacionar próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
  • Desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, se possível.
  • Busque informações e ajuda junto à Defesa Civil (199) e ao Corpo de Bombeiros (193).

Cidades em alerta em Minas

  • Arinos
  • Bonito de Minas
  • Buritis
  • Cabeceira Grande
  • Chapada Gaúcha
  • Cônego Marinho
  • Formoso
  • Itacarambi
  • Januária
  • Juvenília
  • Manga
  • Matias Cardoso
  • Miravânia
  • Montalvânia
  • São João das Missões
  • Unaí
  • Uruana de Minas

