Cidades mineiras estão sob alerta de chuva e ventos fortes neste sábado (6)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu na manhã deste sábado (6/12) um alerta de chuvas intensas para 17 cidades de Minas Gerais.

A previsão indica precipitação entre 30 mm e 60 mm por hora ou 50 mm a 100 mm por dia, além de ventos fortes de 60 km/h a 100 km/h. O aviso vale até as 10h deste domingo (7/12).

Segundo o órgão, há risco de quedas de energia, galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas nas regiões afetadas.

Instruções em caso de chuva forte

Não se abrigue debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas.

Evite estacionar próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, se possível.

Busque informações e ajuda junto à Defesa Civil (199) e ao Corpo de Bombeiros (193).

Cidades em alerta em Minas