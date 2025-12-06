Cidades mineiras estão sob alerta de chuva e ventos fortes neste sábado (6)
Previsão indica até 100 mm de chuva e ventos de 100 km/h; há risco de alagamentos e quedas de energia
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu na manhã deste sábado (6/12) um alerta de chuvas intensas para 17 cidades de Minas Gerais.
A previsão indica precipitação entre 30 mm e 60 mm por hora ou 50 mm a 100 mm por dia, além de ventos fortes de 60 km/h a 100 km/h. O aviso vale até as 10h deste domingo (7/12).
Segundo o órgão, há risco de quedas de energia, galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas nas regiões afetadas.
Instruções em caso de chuva forte
- Não se abrigue debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas.
- Evite estacionar próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
- Desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, se possível.
- Busque informações e ajuda junto à Defesa Civil (199) e ao Corpo de Bombeiros (193).
Cidades em alerta em Minas
- Arinos
- Bonito de Minas
- Buritis
- Cabeceira Grande
- Chapada Gaúcha
- Cônego Marinho
- Formoso
- Itacarambi
- Januária
- Juvenília
- Manga
- Matias Cardoso
- Miravânia
- Montalvânia
- São João das Missões
- Unaí
- Uruana de Minas