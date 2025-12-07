Assine
Vai chover em BH neste domingo (7/12)? Confira a previsão

Capital deve ter chuvas acima da média em dezembro deste ano, conforme previsão meteorológica; confira a previsão completa para Belo Horizonte e Minas Gerais

Melissa Souza
07/12/2025 10:50

A meteorologia prevê grande possibilidade de chuva, neste domingo, quando acontece o primeiro dia de provas do Enem
Meteorologia indica um mês de chuvas acima da média em BH crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

O mês de dezembro tem previsão de chuvas acima da média em Belo Horizonte (MG), mas, depois de uma semana bastante chuvosa, o tempo instável deu uma trégua nos últimos dias. Neste domingo (7/12), há chance de novas precipitações.

De acordo com a Defesa Civil de BH, o domingo é de céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas, com máxima de até 31°C e umidade relativa mínima do ar em torno de 40%.

A temperatura mínima registrada foi de 16,7 °C, às 6h, na estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 12,3°C. Já a estação Mangabeiras, na Região Centro-Sul, marcou 17,9°C, às 5h20.

Mínimas registradas por regional em 7/12

  • Barreiro: 18,3 °C, às 5h20.
  • Centro-Sul: 17,9 °C, às 5h20.
  • Oeste: 16,7 °C, com sensação térmica de 12,3 °C, às 6h.
  • Pampulha: 19 °C, com sensação térmica 21,1 °C, às 4h.
  • Venda Nova: 19,6 °C, às 5h20.

O que fazer em caso de chuva?

A quantidade de água da chuva é medida por milímetros (mm), sendo que a média climatológica do mês para o município é de 339,1 mm, número alto comparado aos outros meses do ano.

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Portanto, se chover 20 mm, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

O órgão municipal recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegar em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

Recomendações

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Como fica o tempo em Minas?

A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) atua na faixa norte do de Minas Gerais neste final de semana, favorecendo as chuvas intensas neste domingo. Segundo o Inmet, o dia será de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Noroeste, Norte, Jequitinhonha e Rio Doce e Mucuri.

Nas regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Central, Metropolitana, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata o dia é de sol entre nuvens com uma pequena possibilidade de chuvas isoladas ao longo do dia com temperaturas estáveis, sendo que a máxima pode chegar a 35°C no Triângulo. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada.

Tópicos relacionados:

bh chuva meteorologia minas-gerais previsao-do-tempo

Estado de Minas

