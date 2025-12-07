Montes Claros registra em 6 dias quase a média histórica de chuvas do mês

Os temporais causaram transtornos e inundações em Montes Claros, no Norte de Minas, nos últimos dias. Em um intervalo de seis dias, entre segunda-feira (1/12) e sábado (6/12), choveu 184,9 milímetros no município, volume que aproxima-se da média histórica na cidade para todo o mês de dezembro (200,7 milímetros).

Neste início de dezembro, Montes Claros e outras cidades do Norte do estado voltaram a registrar chuvas intensas depois de mais de seis meses de seca, o que motivou a decretação de situação de emergência nos 96 municípios da região.

Em Montes Claros, em dois dias — sexta-feira (5/12) e sábado (6/12) — choveu 110,9 milímetros. Como consequência do excesso de chuvas, na noite e madrugada deste domingo, a lagoa do Parque Municipal Milton Prates, na região sul da cidade, transbordou. A água invadiu a avenida Crisóstomo Corinto Freire, e o trânsito foi interditado na via, que dá acesso aos bairros Morada do Parque e Morada da Serra.

Neste domingo, devido aos efeitos das precipitações, os jogos das competições esportivas da cidade, como o Campeonato Rural ("Ruralzão"), foram suspensos.

O secretário municipal de Defesa Civil de Montes Claros, Anderson Vasconcelos Chaves, informou que as chuvas intensas dos últimos dias provocaram inundações em diversos bairros, como Sagrada Família, Independência, Santa Laura, São José, Interlagos, Centro, Raul Lourenço, Vila Áurea e Jardim Panorama II.

Anderson Chaves disse que o descarte de lixo e resíduos sólidos ao ar livre contribuiu para aumentar os alagamentos, obstruindo os bueiros e galerias pluviais. "A obstrução de bueiros pelo carreamento de resíduos sólidos, como lixo e restos de material de construção, favoreceu a elevação do nível da água em pontos isolados", relatou.

Ele informou ainda que as equipes da Secretaria Municipal de Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros realizaram vistorias em diversos locais atingidos pelos temporais e orientaram os moradores a evitar riscos.