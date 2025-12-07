Mulher de 64 anos é encontrada morta dentro de casa
Vizinhos estranharam o fato de a porta da casa da vítima estar aberta durante a noite
A Polícia Civil de Itambacuri, no norte de Minas Gerais, investiga a morte de uma mulher, Maria Madalena, de 64 anos, cujo corpo foi encontrado na noite desse sábado (6/12) dentro de casa.
Feminicídio ou latrocínio? São essas as possibilidades com que trabalha a polícia. A porta da casa estava aberta, o que gerou estranheza entre os vizinhos.
O corpo de Maria Madalena será sepultado na tarde deste domingo. Há uma comoção geral na cidade, pois a vítima era uma pessoa muito querida.
