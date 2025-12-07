Mulher de 64 anos é encontrada morta dentro de casa

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Civil de Itambacuri, no norte de Minas Gerais, investiga a morte de uma mulher, Maria Madalena, de 64 anos, cujo corpo foi encontrado na noite desse sábado (6/12) dentro de casa.

Feminicídio ou latrocínio? São essas as possibilidades com que trabalha a polícia. A porta da casa estava aberta, o que gerou estranheza entre os vizinhos.

O corpo de Maria Madalena será sepultado na tarde deste domingo. Há uma comoção geral na cidade, pois a vítima era uma pessoa muito querida.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia