FEMINICÍDIO

Mulher de 64 anos é encontrada morta dentro de casa

Vizinhos estranharam o fato de a porta da casa da vítima estar aberta durante a noite

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
07/12/2025 12:03 - atualizado em 07/12/2025 12:04

Corpo de Maria Madalena foi encontrado em casa na noite de sábado
Corpo de Maria Madalena foi encontrado em casa na noite de sábado crédito: Redes sociais

A Polícia Civil de Itambacuri, no norte de Minas Gerais, investiga a morte de uma mulher, Maria Madalena, de 64 anos, cujo corpo foi encontrado na noite desse sábado (6/12) dentro de casa.

Feminicídio ou latrocínio? São essas as possibilidades com que trabalha a polícia. A porta da casa estava aberta, o que gerou estranheza entre os vizinhos.

O corpo de Maria Madalena será sepultado na tarde deste domingo. Há uma comoção geral na cidade, pois a vítima era uma pessoa muito querida.

