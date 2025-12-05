Suspeito de arrastar e atropelar a ex-namorada na Grande BH é preso

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um homem de 55 anos foi preso preventivamente pela Polícia Civil (PCMG), suspeito de tentativa de feminicídio e tortura contra a ex-namorada, de 27, nesta sexta-feira (5/12). O caso aconteceu no último domingo (30/11) e o homem, insatisfeito com a separação, atropelou e arrastou a vítima por vários metros em seu veículo em Nova Lima (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Conforme a delegada Mellina Clemente, da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher em Nova Lima, os dois mantiveram um namoro por 11 meses e estavam separados porque, segundo a vítima, o relacionamento estava muito conturbado.

O ex-casal trabalha no mesmo estabelecimento, onde ele é gerente. No domingo, o ex-casal estava na confraternização da empresa. Conforme as investigações, o suspeito queria conversar a sós com a mulher a todo custo e ela estava resistente.

Depois de muito insistir, a vítima concordou em entrar no veículo do ex-companheiro desde que ele a levasse na porta da casa dela para que pudessem conversar com tranquilidade. No meio do caminho, no entanto, o homem mudou a rota, parando em um local isolado, próximo a um campo de futebol, conhecido como Bar do Céu, em Nova Lima.

Segundo a delegada, a todo momento a vítima demonstrou querer sair do carro e ele chegou a dizer para ela pular do veículo em movimento. "Nesse momento ele começou a agredi-la, com apertões nos braços e socos. Ela ficou acuada, com medo de descer e permaneceu dentro do carro", contou Mellina.

Depois de um tempo, o suspeito parou o carro e a mulher abriu a porta para sair. "Antes que ela pudesse sair, ele se debruçou sobre as pernas dela. Ela caiu e acabou com a parte da nuca até as costas no chão da rua e ele a segurando, tentando pegar o telefone dela", afirmou a delegada.

O suspeito arrancou com o carro e a arrastou por aproximadamente dois minutos, o equivalente a quase 400 metros, até ela conseguir tirar as pernas de dentro do veículo. "Quando ela sai, tem uma das pernas atropeladas. Ela consegue correr até um bar para pedir socorro, momento em que o suspeito foge", disse a responsável pelo caso.

A vítima denunciou o ocorrido na terça-feira (2/12) e solicitou medidas protetivas. A prisão preventiva foi efetuada nesta sexta e o suspeito, que não possui passagens anteriores, foi encaminhado ao sistema prisional.

O que é feminicídio?

Feminicídio é o nome dado ao assassinato de mulheres por causa do gênero. Ou seja, elas são mortas por serem do sexo feminino. O Brasil é um dos países em que mais se matam mulheres, segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos.

A tipificação do crime de feminicídio é recente no Brasil. A Lei do Feminicídio (Lei 13.104) entrou em vigor em 9 de março de 2015.

Entretanto, o feminicídio é o nível mais alto da violência doméstica. É um crime de ódio, o desfecho trágico de um relacionamento abusivo.

Qual a pena por feminicídio?

Segundo a 13.104, de 2015, "a pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto; contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos ou com deficiência; na presença de descendente ou de ascendente da vítima".

