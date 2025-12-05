Assine
overlay
Início Gerais
TRÁFICO DE DROGAS

Grande BH: 1,2 tonelada de cocaína é apreendida em Confins

A apreensão, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi fruto do trabalho conjunto entre a Polícia Federal e a Receita Federal; veja os detalhes

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
05/12/2025 11:15 - atualizado em 05/12/2025 11:58

compartilhe

SIGA
x
Depois de receber informação da Inteligência PF usa cães farejador para encontrar droga
Depois de receber informação da Inteligência, PF usa cães farejadores para encontrar drogas crédito: PF

Uma parceria da Polícia Federal (PF) e da Receita Federal do Brasil (RFB) foi determinante para a apreensão de 1,2 tonelada de cocaína pura no Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Os serviços de inteligências das polícias e de setores do serviço público estadual e federal participaram do esclarecimento do crime. A apreensão é considerada a maior do entorpecente em aeroportos no país. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

 

A droga, que estava acondicionada em pés de cadeiras de mármores e que tinha previsão de embarque em um voo para Lisboa, em Portugal, e destino final em Madri, na Espanha, tinha como objetivo chegar ao tráfico internacional. Foi no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, por onde a carga passou primeiro, que os agentes desconfiaram de algo.

A descoberta foi possível devido à operação de combate ao narcotráfico, desencadeada graças à efetividade do trabalho de inteligência e Análise de Risco.

A equipe de Análise de Risco do Aeroporto de Guarulhos repassou informações estratégicas à PF, em Belo Horizonte, que montou uma operação. A articulação comprova a importância, segundo a PF, de técnicas avançadas de análise preditiva e da troca de informações entre as unidades regionais no mapeamento e interceptação de remessas ilícitas. 

As maiores apreensões ocorridas no Brasil, fruto da parceria da Polícia Federal com a Receita Federal, aconteceram no Aeroporto de Confins, um trabalho considerado modelo no país.

As investigações prosseguem na tentativa de identificar quem enviou e quem recebia o entorpecente.

A detecção da droga na carga teve a participação de equipes K9, que são cães de faro. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia 

 
 
 
 
 
 
 

Tópicos relacionados:

minas-gerais pf policia sao-paulo trafico-de-drogas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay