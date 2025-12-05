Grande BH: 1,2 tonelada de cocaína é apreendida em Confins

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Uma parceria da Polícia Federal (PF) e da Receita Federal do Brasil (RFB) foi determinante para a apreensão de 1,2 tonelada de cocaína pura no Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Os serviços de inteligências das polícias e de setores do serviço público estadual e federal participaram do esclarecimento do crime. A apreensão é considerada a maior do entorpecente em aeroportos no país.



A droga, que estava acondicionada em pés de cadeiras de mármores e que tinha previsão de embarque em um voo para Lisboa, em Portugal, e destino final em Madri, na Espanha, tinha como objetivo chegar ao tráfico internacional. Foi no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, por onde a carga passou primeiro, que os agentes desconfiaram de algo.

A descoberta foi possível devido à operação de combate ao narcotráfico, desencadeada graças à efetividade do trabalho de inteligência e Análise de Risco.

A equipe de Análise de Risco do Aeroporto de Guarulhos repassou informações estratégicas à PF, em Belo Horizonte, que montou uma operação. A articulação comprova a importância, segundo a PF, de técnicas avançadas de análise preditiva e da troca de informações entre as unidades regionais no mapeamento e interceptação de remessas ilícitas.

As maiores apreensões ocorridas no Brasil, fruto da parceria da Polícia Federal com a Receita Federal, aconteceram no Aeroporto de Confins, um trabalho considerado modelo no país.

As investigações prosseguem na tentativa de identificar quem enviou e quem recebia o entorpecente.

A detecção da droga na carga teve a participação de equipes K9, que são cães de faro.

