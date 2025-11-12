Adolescente é apreendido no Aeroporto de Confins com 19 quilos de haxixe

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido no Aeroporto Internacional de Confins (MG), na Grande BH, transportando cerca de 19 quilos de haxixe. A apreensão ocorreu em uma ação conjunta da Polícia Federal e Receita Federal, nesta quarta-feira (12/11).

De acordo com a PF, o adolescente, que embarcou em Manaus, ia para Recife, levando a droga escondida em 17 sacos de açaí congelado, acondicionados dentro de uma caixa de isopor.

O adolescente também utilizava uma carteira de identidade falsa. Ele foi apreendido e levado à Polícia Civil, que dará prosseguimento às investigações, com o objetivo de identificar o traficante responsável pelo entorpecente, assim como o destino da droga.

O que é haxixe?



O haxixe é uma substância entorpecente derivada da resina concentrada das flores da Cannabis Sativa.

Tem alto teor de tetraidrocanabinol (THC), que é o principal componente psicoativo da maconha, e é considerada droga ilícita de grande potência, com efeitos mais intensos e duradouros no sistema nervoso central.