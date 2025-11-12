Adolescente é apreendido no Aeroporto de Confins com 19 quilos de haxixe
O menor, de apenas 16 anos, saiu de Manaus e tinha como destino Recife; droga estava em 17 sacos de açaí congelado, acondicionados em uma caixa de isopor
Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido no Aeroporto Internacional de Confins (MG), na Grande BH, transportando cerca de 19 quilos de haxixe. A apreensão ocorreu em uma ação conjunta da Polícia Federal e Receita Federal, nesta quarta-feira (12/11).
De acordo com a PF, o adolescente, que embarcou em Manaus, ia para Recife, levando a droga escondida em 17 sacos de açaí congelado, acondicionados dentro de uma caixa de isopor.
O adolescente também utilizava uma carteira de identidade falsa. Ele foi apreendido e levado à Polícia Civil, que dará prosseguimento às investigações, com o objetivo de identificar o traficante responsável pelo entorpecente, assim como o destino da droga.
O que é haxixe?
O haxixe é uma substância entorpecente derivada da resina concentrada das flores da Cannabis Sativa.
Tem alto teor de tetraidrocanabinol (THC), que é o principal componente psicoativo da maconha, e é considerada droga ilícita de grande potência, com efeitos mais intensos e duradouros no sistema nervoso central.