Muita droga

Homem é preso com 21 kg de maconha, 8 kg de pasta base e munições em ônibus

Toda a droga foi avaliada em R$ 700 mil e homem ainda tinha munição de arma 9mm. Caso aconteceu em Patos de Minas, no Alto Paranaíba

Vinicius Lemos - Especial para o EM
Vinicius Lemos - Especial para o EM
04/12/2025 18:56

Homem é preso com 21 kg de maconha, 8 kg de pasta base e munições em ônibus crédito: Divulgação/PMMG

A Polícia Militar Rodoviária prendeu um homem de 30 anos por tráfico de drogas e porte de munições de uso restrito após encontrar pasta-base e maconha em um ônibus que passava por em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, nessa quarta-feira (3/12).

O veículo foi abordado na BR-146 e, somadas as quantidades, as drogas com o suspeito foram avaliadas em R$ 700 mil.

Durante a vistoria, os policiais localizaram atrás das últimas poltronas uma mochila e uma caixa de papelão, além de uma bolsa pertencente ao suspeito. No total, foram apreendidos aproximadamente 8 kg de pasta base de cocaína, 5 mil papelotes de cocaína, mais 200 gramas do mesmo entorpecente, além de 21 kg de maconha e um pequeno tablete adicional do entorpecente.

Também foram encontradas 12 munições intactas de calibre 9 mm. O pessoa que transportava a droga havia saído de São Paulo (SP) e iria até a cidade de Taiobeiras (MG), no Norte do estado.

O passageiro foi preso em flagrante e levado para a Delegacia da Polícia Civil de Patos de Minas, junto com toda a droga e o material apreendido.

alto-paranaiba patos-de-minas trafico-de-drogas

