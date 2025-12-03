Assine
overlay
Início Gerais
Morte e furto

Dupla mata gado, volta para buscar animal e é presa em Patos de Minas

Suspeitos mataram animal com tiro, caseiros ouviram o disparo e encontraram o animal abatido. A Polícia Militar foi acionada e conseguiu deter os suspeitos

Publicidade
Carregando...
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
03/12/2025 18:04

compartilhe

SIGA
x
Dupla mata gado, volta para apanhar o animal e é presa em Patos de Minas
Dupla mata gado, volta para apanhar o animal e é presa em Patos de Minas crédito: Divulgação/PMMG

A Polícia Militar prendeu em flagrante dois homens que, depois de matarem um boi, voltaram à fazenda para furtarem o animal abatido. O caso aconteceu na zona rural de Patos de Minas, no Alto Paranaíba. A prisão aconteceu nesta quarta-feira (3/12). O boi estava avaliado em R$ 5 mil.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os suspeitos, de 25 e 31 anos, tinham matado o boi a tiros na noite dessa terça-feira (2/12) e deixaram o local para evitarem a prisão naquele momento. Sentindo-se seguros, voltaram ao pasto horas depois, já na madrugada, para buscarem o animal.

Leia Mais

Caseiros ouviram o disparo e encontraram o animal abatido. A Polícia Militar foi acionada duas vezes, primeiro para relatar a morte e, depois, quando o carro dos ladrões foi ouvido voltando à fazenda.

Ao chegar novamente à propriedade, a PM flagrou um veículo sem faróis com homens tentando fugir. Após a perseguição, os dois ocupantes abandonaram o carro e se esconderam em um brejo, onde foram detidos.

Eles confessaram o crime e disseram ter usado uma arma calibre .22, que teria sido escondida em um ferro-velho. O armamento não foi encontrado. Dentro do veículo, a PM apreendeu facas com sangue, um machado, lanternas, celulares e sacos usados para transportar carne.

O carro também foi apreendido.

Tópicos relacionados:

alto-paranaiba patos-de-minas pmmg

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay