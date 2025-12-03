Dupla mata gado, volta para buscar animal e é presa em Patos de Minas

A Polícia Militar prendeu em flagrante dois homens que, depois de matarem um boi, voltaram à fazenda para furtarem o animal abatido. O caso aconteceu na zona rural de Patos de Minas, no Alto Paranaíba. A prisão aconteceu nesta quarta-feira (3/12). O boi estava avaliado em R$ 5 mil.

Os suspeitos, de 25 e 31 anos, tinham matado o boi a tiros na noite dessa terça-feira (2/12) e deixaram o local para evitarem a prisão naquele momento. Sentindo-se seguros, voltaram ao pasto horas depois, já na madrugada, para buscarem o animal.

Caseiros ouviram o disparo e encontraram o animal abatido. A Polícia Militar foi acionada duas vezes, primeiro para relatar a morte e, depois, quando o carro dos ladrões foi ouvido voltando à fazenda.

Ao chegar novamente à propriedade, a PM flagrou um veículo sem faróis com homens tentando fugir. Após a perseguição, os dois ocupantes abandonaram o carro e se esconderam em um brejo, onde foram detidos.

Eles confessaram o crime e disseram ter usado uma arma calibre .22, que teria sido escondida em um ferro-velho. O armamento não foi encontrado. Dentro do veículo, a PM apreendeu facas com sangue, um machado, lanternas, celulares e sacos usados para transportar carne.

O carro também foi apreendido.