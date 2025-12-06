MG: homem mata companheira com picareta e se entrega à polícia
Caso ocorreu em quarto da residência onde o casal morava, em Montes Claros, no Norte de Minas. O homem confessou o crime à polícia
Um homem de 32 anos se entregou à Polícia Militar (PMMG), em Montes Claros, no Norte de Minas, neste sábado (6/12). Ele confessou ter assassinado, com um golpe de picareta, sua companheira, de 36.
O crime aconteceu no quarto da casa onde dormiam, no Bairro Santa Cecília. Os policiais foram até o local e encontraram, além do corpo da mulher, as três filhas do casal dormindo.
A Perícia da Polícia Civil esteve no local e apreendeu uma picareta, possivelmente a que foi utilizada no crime.
O casal estava junto há 13 anos. Os dois haviam se separado e retomado o relacionamento há dois meses.
As três filhas do casal, segundo a PMMG, foram entregues aos avós. O autor do crime está detido na Delegacia de Homicídios de Montes Claros. Ainda não se sabe qual foi a motivação para o crime.
