FEMINICÍDIO

MG: homem mata companheira com picareta e se entrega à polícia

Caso ocorreu em quarto da residência onde o casal morava, em Montes Claros, no Norte de Minas. O homem confessou o crime à polícia

Ivan Drummond
Ivan Drummond
06/12/2025 13:08

O crime foi cometido na residência do casal, enquanto as três filhas dormiam
O crime foi cometido em Montes Claros crédito: PMMG

Um homem de 32 anos se entregou à Polícia Militar (PMMG), em Montes Claros, no Norte de Minas, neste sábado (6/12). Ele confessou ter assassinado, com um golpe de picareta, sua companheira, de 36.

O crime aconteceu no quarto da casa onde dormiam, no Bairro Santa Cecília. Os policiais foram até o local e encontraram, além do corpo da mulher, as três filhas do casal dormindo.

A Perícia da Polícia Civil esteve no local e apreendeu uma picareta, possivelmente a que foi utilizada no crime.

O casal estava junto há 13 anos. Os dois haviam se separado e retomado o relacionamento há dois meses.

As três filhas do casal, segundo a PMMG, foram entregues aos avós. O autor do crime está detido na Delegacia de Homicídios de Montes Claros. Ainda não se sabe qual foi a motivação para o crime.

