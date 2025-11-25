Homem esfaqueia companheira 20 vezes na frente do filho de 9 anos

Um homem de 54 anos esfaqueou a companheira, de 39, vinte vezes depois de uma discussão na noite dessa segunda-feira (24/11), em Justinópolis, distrito de Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime aconteceu na frente do filho do casal, de 9 anos.

Segundo a Polícia Militar, ao chegar ao endereço, os militares encontraram o suspeito com manchas de sangue e, durante a abordagem, ele confessou o crime. O homem afirmou que foi acordado pela companheira, que teria pedido dinheiro com urgência, além de chamá-lo de “corno” e agredi-lo com um tapa no rosto.

Em seguida, ele pegou uma faca e golpeou a mulher. No apartamento, os policiais encontraram a vítima no banheiro, com muito sangue pelo corpo e dificuldade para falar. Ela foi socorrida para a Upa Justinópolis e, devido à gravidade do quadro, transferida para o Hospital Risoleta Neves.

A perícia constatou 20 perfurações no corpo da mulher, o que caracterizatentativa de feminicídio. A faca usada no crime, que estava enrolada em um pano, foi apreendida.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



O menino que presenciou as agressões ficou sob os cuidados de um tio materno. O companheiro da vítima foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Ribeirão das Neves. O caso será investigado pela Polícia Civil.