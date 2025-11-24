Assine
TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

Padeira é agredida, esfaqueada e jogada de escada pelo marido na Grande BH

Mulher foi agredida com socos e chutes pelo marido depois de se recusar a dar dinheiro para ele; caso aconteceu em Contagem (MG), na Grande BH

24/11/2025 07:55

Padeira é agredida, esfaqueada e jogada de escada pelo marido na Grande BH crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Uma padeira, de 43 anos, foi vítima de agressões, seguida de tentativa de feminicídio, na noite desse domingo (23/11), em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar (PM), o marido da vítima, de 40 anos, a atingiu com socos e chutes, tentou quebrar o pescoço da mulher, a jogou de uma escada e ainda a esfaqueou.

Segundo o boletim de ocorrência, a PM foi acionada por volta de 18h40 na rua Cento e Trinta e Sete, no bairro Jardim Laguna. No local, a vítima relatou que é casada com o suspeito e que eles tinham discutido depois de o homem ter exigido uma quantia de dinheiro, que ela se negou a dar, e as agressões começaram. O marido também disse que iria matá-la.

Depois de dar socos e chutes na mulher, o homem tentou quebrar o pescoço dela, mas a filha do casal, de idade não divulgada, tentou segurar o pai que, ao perceber que a mulher estava quase desmaiando, tentou jogá-la de uma escada. Em seguida, ele partiu para cima da própria filha, mas ela fugiu para a rua. A mulher retomou a consciência e tentou correr para a casa de um familiar, mas foi surpreendida pelo marido mais uma vez, sendo atacada com uma facada na região da lombar.

O homem fugiu, mas foi encontrado pelos militares na Avenida Fernão Dias, no mesmo bairro, horas depois. Ele confessou que discutiu com a esposa e que a faca utilizada por ele estava no interior da casa da família. A arma foi apreendida e a PM descobriu que o autor da tentativa de feminicídio já tinha um mandado de prisão em aberto. Ele foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil (PC), que segue com o caso.

A mulher foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Ressaca. O estado de saúde dela não foi informado. 

