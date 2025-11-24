Padeira é agredida, esfaqueada e jogada de escada pelo marido na Grande BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Uma padeira, de 43 anos, foi vítima de agressões, seguida de tentativa de feminicídio, na noite desse domingo (23/11), em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar (PM), o marido da vítima, de 40 anos, a atingiu com socos e chutes, tentou quebrar o pescoço da mulher, a jogou de uma escada e ainda a esfaqueou.

Segundo o boletim de ocorrência, a PM foi acionada por volta de 18h40 na rua Cento e Trinta e Sete, no bairro Jardim Laguna. No local, a vítima relatou que é casada com o suspeito e que eles tinham discutido depois de o homem ter exigido uma quantia de dinheiro, que ela se negou a dar, e as agressões começaram. O marido também disse que iria matá-la.

Depois de dar socos e chutes na mulher, o homem tentou quebrar o pescoço dela, mas a filha do casal, de idade não divulgada, tentou segurar o pai que, ao perceber que a mulher estava quase desmaiando, tentou jogá-la de uma escada. Em seguida, ele partiu para cima da própria filha, mas ela fugiu para a rua. A mulher retomou a consciência e tentou correr para a casa de um familiar, mas foi surpreendida pelo marido mais uma vez, sendo atacada com uma facada na região da lombar.

O homem fugiu, mas foi encontrado pelos militares na Avenida Fernão Dias, no mesmo bairro, horas depois. Ele confessou que discutiu com a esposa e que a faca utilizada por ele estava no interior da casa da família. A arma foi apreendida e a PM descobriu que o autor da tentativa de feminicídio já tinha um mandado de prisão em aberto. Ele foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil (PC), que segue com o caso.

A mulher foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Ressaca. O estado de saúde dela não foi informado.