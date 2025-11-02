Preso homem que esfaqueou a companheira e filho dela em BH

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Militar prendeu, na noite de sábado (1/11), um homem, de 48 anos, suspeito de esfaquear a mulher, de 32 anos, e o filho dela, de 18, depois de uma discussão. O crime ocorreu no Bairro Piratininga, na Região Norte de Belo Horizonte, e teria sido motivado por ciúmes do autor das facadas.

Mãe e filho foram socorridos e levados para o Hospital Risoleta Neves. Segundo informações da unidade de saúde, a mulher sofreu facadas no peito e nas costas e seu filho levou um golpe nas costas. O resgate dos dois foi feito pelo Samu.

Depois de receber o chamado, a PM foi até a residência, encontrando mãe e filho feridos. A mulher contou que seu filho foi esfaqueado por tentar impedir que ela fosse morta pelas agressões do companheiro.

Na tentativa de fugir do flagrante, o homem saltou muros de várias residências vizinhas, mas foi preso próximo à residência onde ocorreu o crime. A faca utilizada na tentativa de feminicídio foi apreendida e as investigações para esclarecer o caso serão conduzidas pela Polícia Civil.