Vídeo: chuva forte provoca enxurradas e alagamentos em cidades de MG

Uma chuva forte atingiu a Zona da Mata mineira nesse domingo (7/12) e causou estragos em diversas cidades da região. Os municípios mais afetados foram Luísburgo (MG), Reduto (MG) e Santa Margarida (MG), onde moradores registraram enxurradas, alagamentos e deslizamentos de barrancos.

Em Luísburgo, vídeos mostram um VW Gol atolado ao tentar subir um barranco em uma estrada de terra. Em outra gravação, a água do rio transborda com força e passa perigosamente perto de uma residência na zona rural. Há ainda registros de ruas tomadas pela água dentro da cidade.

Na zona rural de Reduto, moradores gravaram vídeos de ruas alagadas. Já em Santa Margarida, uma enxurrada desceu com intensidade sobre um barranco e invadiu parte de uma casa.

Previsão do tempo

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para esta segunda-feira (8/12) na Zona da Mata é de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva.

Nas regiões Noroeste, Norte, Central Mineira, Jequitinhonha, Mucuri e Triângulo/Alto Paranaíba, o tempo deve ficar parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

As temperaturas em Minas Gerais devem variar nesta segunda-feira (8/12) entre a mínima de 14°C e máxima de 34°C. A reportagem entrou em contato com as prefeituras das cidades citadas para saber se medidas emergenciais estão sendo adotadas e aguarda retorno.

Em atualização