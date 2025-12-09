Regional de BH registra mais de 70 mm de chuva em 24 horas

A Regional Nordeste de Belo Horizonte registrou 71,6 mm de chuva entre domingo (7/12) e segunda-feira (8/12), segundo balanço divulgado pela Defesa Civil da capital. O volume foi o maior entre todas as regionais no período.

Também apresentaram elevação significativa no acumulado de chuvas as regionais Leste (+41,4 mm), Norte (+35 mm) e Centro-Sul (+12,2 mm).

Acumulado de chuva (mm) — domingo para segunda

Centro-Sul: 149,6 / 161,8 (+12,2 mm)

149,6 / 161,8 (+12,2 mm) Leste: 80,8 / 122,2 (+41,4 mm)

80,8 / 122,2 (+41,4 mm) Nordeste: 92,8 / 164,4 (+71,6 mm)



92,8 / 164,4 (+71,6 mm) Norte: 87,6 / 122,6 (+35 mm)

Acumulado total de dezembro (até 5h41 desta terça, 9/12)

Barreiro: 101,8 mm (30,0%)

Centro-Sul: 162,8 mm (48,0%)

Hipercentro: 61,8 mm (18,2%)

Leste: 123,4 mm (36,4%)

Nordeste: 165,8 mm (48,9%)

Noroeste: 100,8 mm (29,7%)

Norte: 125,0 mm (36,9%)

Oeste: 120,4 mm (35,5%)

Pampulha: 74,2 mm (21,9%)

Venda Nova: 80,0 mm (23,6%)

A média climatológica de dezembro para Belo Horizonte é de 339,1 mm, e várias regionais já se aproximam da metade do esperado para o mês.

Ciclone extratropical

Um ciclone extratropical, em formação no Sul do país, deve influenciar no tempo da Região Sudeste, já na madrugada desta terça-feira (9/12), segundo o Instituto Climatempo. O fenômeno meteorológico não atuará diretamente nos estados (São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais), de acordo com o instituto. Porém, seus efeitos como ventos fortes e áreas de instabilidade de forte intensidade podem trazer temporais para algumas regiões mineiras.

O Climatempo informa que podem acontecer mudanças bruscas no padrão atmosférico e a chegada de uma nova frente fria para a região. O Centro-Sul e o Leste de Minas devem ser as localidades mais atingidas por rajadas de vento moderadas a fortes, entre terça e quarta-feira (10/12), especialmente durante a passagem da frente fria.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo o instituto, a velocidade dos ventos pode causar queda de galhos e árvores, destelhamentos localizados, interrupções temporárias no fornecimento de energia e transtornos operacionais em áreas portuárias e na navegação costeira.