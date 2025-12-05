Ciclone intenso pode atingir Minas nos próximos dias

Meteorologistas alertam sobre a possibilidade de um ciclone atingir algumas regiões de Minas Gerais na próxima semana. O evento natural chegará primeiro no Rio Grande do Sul - no dia 8/12 - e se estenderá para as regiões Sul e Sudeste brasileiro. Ele chegará de forma efetiva ao território mineiro na terça-feira (9/12).

De acordo com o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Lizandro Gemiacki, entre os dias 5 e 8/12 focos de chuva serão registrados em algumas regiões ao norte, Vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Nas regiões do Triângulo, Noroeste, Metropolitana, Oeste, Sul e Zona da Mata há a possibilidade de chuvas isoladas.

Segundo ele, os mineiros podem ficar tranquilos, pois eventos climáticos como este são comuns nesta época do ano. "O nome é associado a coisas muito graves, mas é um fenômeno que acontece bem frequentemente no Sul e no sudeste do Brasil", aponta "Estamos na estação chuvosa, então é uma condição bem típica essa formação de ciclones no sul que se deslocam para o oceano e formam áreas de estabilidade que cruzam o Brasil central", afirma Gemiacki.

Lizandro aponta que a tendência, no decorrer da próxima semana, é que esse ciclone que vai se formar lá no Rio Grande do Sul, se desloque para o oceano. Ele vai se organizar em uma área de instabilidade em todo o estado mineiro.

O que é um ciclone?

De acordo com informações do Inmet, o ciclone é uma área fechada de baixa pressão atmosférica, com ventos giram no sentido horário no Hemisfério Sul. O movimento no sentido horário concentra umidade no centro do ciclone, ou seja, na área de menor pressão. Desse modo, o deslocamento ascendente do ar, que está quente e úmido nesta área, provoca a formação de nuvens carregadas.

Ainda segundo o instituto, a presença de um ciclone nos oceanos é bastante comum. Já a formação do fenômeno no continente é mais rara. Ao todo, os ciclones podem ser divididos em três categorias: tropicais, extratropicais e subtropicais.

Os tropicais são também conhecidos como furacões ou tufões e costumam ser intensos e devastadores. Os extratropicais são os mais comuns no País, eles ocorrem durante todo o ano, mas com a frequência maior acontece no inverno. Os subtropicais possuem características dos ciclones tropicais e extratropicais. Eles costumam ser menos intensos que os demais eventos climáticos.

O ciclone que irá atingir o Brasil na próxima semana é um extratropical.

Chuvas em dezembro

A média pluviométrica de dezembro em BH é de 339,1 milímetros (mm), volume alto quando comparado aos outros meses do ano, mas a estimativa do Inmet é que esse número seja maior nos últimos 31 dias deste ano.



Segundo a Defesa Civil municipal, está previsto precipitação em 17 dias do mês, sendo que os dois primeiros já registram uma quantidade significativa. A Região Oeste, por exemplo, já registrou 40,2 mm até às 6h de ontem, o equivalente a 11,9% do esperado para todo o mês.

A circulação dos ventos e a elevada umidade atmosférica favorecem as típicas pancadas de chuva de tarde e/ou noite. Também é comum a formação de um canal de umidade entre a Amazônia e as regiões Centro-Oeste e Sudeste, o que contribui para a ocorrência de chuva em áreas extensas. Quando uma frente fria se combina com esse canal de umidade, estabelece-se a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS).

A ZCAS é uma banda de nebulosidade, orientada no sentido noroeste-sudeste, que mantém a área sob sua atuação com chuva praticamente contínua por pelo menos 4 dias consecutivos. A recorrência de episódios de ZCAS nos meses de dezembro e janeiro é a principal razão de este ser o bimestre mais chuvoso do ano.

A previsão do INMET para dezembro é de chuvas e temperaturas variando de normal a acima da média em todo o estado.

