Chuva intensa pode atingir BH e mais de 800 cidades de MG

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Belo Horizonte (MG) e outras 819 cidades de do estado podem ser atingidas por chuvas intensas nesta segunda-feira (8/12), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As cidades podem registrar até 50 milímetros (mm) de chuva por dia, com ventos intensos de até 60 km/h. Segundo a meteorologia, uma chuva de 50 mm é considerada forte, pois cada milímetro de chuva corresponde a um litro de água por metro quadrado (m²).

De acordo com o Inmet, o alerta amarelo, de perigo potencial, indica baixo risco de corte de energia elétrica, danos a plantações, queda de árvores e alagamentos, e é válido até as 10h de terça-feira (9/12).

Dentro da área dos 820 municípios, 43 estão sob alerta laranja, de perigo, também até a manhã de amanhã. Nesses locais, a chuva pode ser de até 100 mm por dia, com ventos de até 100 km/h, e o risco de alagamento é um pouco maior.

Em caso de rajadas de vento, a recomendação é evitar se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é aconselhável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Como fica o tempo nesta segunda-feira (9/12)?

A segunda-feira (8/12) é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Noroeste, Norte, Central, Jequitinhonha, Mucuri, Triângulo e Alto Paranaíba. Nas demais regiões mineiras, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada, sendo que a máxima pode chegar a 34°C no estado.

Em Belo Horizonte, o dia é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com máxima prevista para 28°C. A Defesa Civil municipal também colocou a cidade em alerta para chuvas até a manhã de amanhã.

O que fazer em caso de chuva?

Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.

evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos. Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.

não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico. Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.

não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas. Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.

mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros. Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Quais cidades de MG estão sob alerta?

