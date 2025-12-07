Ciclone extratropical chega a Minas nesta semana; saiba o que muda no clima

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um ciclone extratropical deve atingir o Brasil a partir desta segunda-feira (8/12), segundo a meteorologia. O evento climático está se formando no Rio Grande do Sul e deve se estender para outras regiões do país a partir de terça-feira (9/12). Com isso, algumas regiões de Minas Gerais podem ser atingidas e ter o volume de chuvas intensificado.

De acordo com o meteorologista Lizandro Gemiacki, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), alguns focos de chuva serão registrados nas regiões Norte, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce até amanhã. Nas regiões do Triângulo, Noroeste, Metropolitana, Oeste, Sul e Zona da Mata há a possibilidade de chuvas isoladas. O especialista explica que a formação de um ciclone é comum nesta época do ano.

"O nome é associado a coisas muito graves, mas é um fenômeno que acontece bem frequentemente no Sul e no Sudeste do Brasil", aponta. "Estamos na estação chuvosa, então é uma condição bem típica essa formação de ciclones no Sul, que se deslocam para o oceano e formam áreas de estabilidade que cruzam o Brasil Central", afirma Gemiacki.

O meteorologista aponta, ainda, que a tendência é que esse ciclone se desloque para o oceano ao longo desta semana.

O que é um ciclone?

Segundo o Inmet, o ciclone é uma área fechada de baixa pressão atmosférica, com ventos que giram no sentido horário no Hemisfério Sul. Esse movimento concentra umidade no centro do ciclone, ou seja, na área de menor pressão. Desse modo, o deslocamento ascendente do ar, que está quente e úmido nesta área, provoca a formação de nuvens carregadas.

A presença de um ciclone nos oceanos é bastante comum, conforme a meteorologia. Já a formação do fenômeno no continente é mais rara. Ao todo, os ciclones podem ser divididos em três categorias: tropicais, extratropicais e subtropicais.

Os tropicais são também conhecidos como furacões ou tufões e costumam ser intensos e devastadores. Os extratropicais são os mais comuns no Brasil e ocorrem durante todo o ano. Os subtropicais têm características dos ciclones tropicais e extratropicais, mas costumam ser menos intensos que os demais eventos climáticos.

Chuvas em dezembro

Depois de um fim de novembro marcado por sol forte e temperaturas elevadas, dezembro começou com mudanças expressivas no clima em Minas Gerais. A previsão, segundo o Inmet, indica um volume de chuvas acima da média em todas as regiões do estado no último mês de 2025. Conforme a meteorologia, dezembro também será marcado por altas temperaturas.

Em Belo Horizonte, os efeitos já foram observados nos primeiros dias do mês, que registrou fortes chuvas em todas as regiões da cidade. A média pluviométrica de dezembro em BH é de 339,1 milímetros (mm), que é alta comparada aos outros meses do ano. Segundo a Defesa Civil municipal, está previsto precipitação em 17 dias do mês, sendo que os dois primeiros já registram uma quantidade significativa.

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

A circulação dos ventos e a elevada umidade atmosférica favorecem as típicas pancadas de chuva de tarde e/ou noite. Também é comum a formação de um canal de umidade entre a Amazônia e as regiões Centro-Oeste e Sudeste, o que contribui para a ocorrência de chuva em áreas extensas. Quando uma frente fria se combina com esse canal de umidade, estabelece-se a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS).

A ZCAS é uma banda de nebulosidade, orientada no sentido noroeste-sudeste, que mantém a área sob sua atuação com chuva praticamente contínua por pelo menos 4 dias consecutivos. A recorrência de episódios de ZCAS nos meses de dezembro e janeiro é a principal razão de este ser o bimestre mais chuvoso do ano.

Previsão do tempo

A segunda-feira (8/12) será de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Noroeste, Norte, Central, Jequitinhonha, Mucuri, Triângulo e Alto Paranaíba. Nas demais regiões mineiras, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada, sendo que a máxima pode chegar a 34°C no estado. Em Belo Horizonte, o dia será de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com máxima prevista para 28°C.

Já na terça-feira (9/12), dia em que o ciclone chega no estado, a previsão indica céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas no Noroeste, Triângulo, Alto Paranaíba, Central, Oeste, Sul, Sudoeste, Metropolitana e Zona da Mata.

Na região Norte, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada, enquanto nas demais regiões, o dia será de céu parcialmente nublado, também com previsão de até 34°C. Na capital, o dia será de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas, com máxima um pouco mais baixa: 25°C.

