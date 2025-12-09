Marquise de supermercado cede depois de temporal em BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A marquise de um supermercado localizado na Rua Lajedo, no Bairro São Gabriel, Região Nordeste de Belo Horizonte, caiu na noite dessa segunda-feira (8/12). Chovia forte no momento da queda, mas a Defesa Civil de BH informou que o motivo do desabamento será constatado apenas depois de uma perícia.

Na vistoria, foi constatado que uma parte da estrutura permaneceu suspensa, causando um risco adicional. Durante o desabamento da marquise da fachada, os escombros foram projetados sobre a calçada, interrompendo a circulação de pedestres.

A Defesa civil municipal também identificou uma pequena porção de alvenaria, possivelmente pertencente a parte do telhado chamada platibanda, parcialmente desprendida e em condição de instabilidade.

Por isso, há risco de desabamento da estrutura pendurada e da meia parede da platibanda. Como medida preventiva, o local foi sinalizado com fita zebrada, orientando o isolamento da área afetada até a completa eliminação dos riscos. O responsável pelo estabelecimento foi notificado a manter o isolamento.

Risco geológico

Devido às fortes chuvas registradas ontem, somadas à previsão de novos temporais para os próximos dias, a Região Nordeste, que abrange o Bairro São Gabriel, está sob alerta de risco geológico forte, isto é, com alto risco de desabamentos e deslizamentos, pelo menos até quinta-feira (11/12).

A regional registrou 71,6 milímetros (mm) de chuva entre domingo (7/12) e segunda-feira (8/12), segundo balanço divulgado pela Defesa Civil da capital, somando quase metade da média esperada para o mês em apenas nove dias – 165,8 mm – já que a média climatológica do mês para o município é de 339,1 mm, número alto comparado aos outros meses do ano.

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Portanto, se chover 20 mm, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

De acordo com a Defesa Civil, é essencial que os moradores fiquem atentos ao grau de saturação do solo e aos sinais que podem indicar risco de deslizamentos, quedas de muros e desabamentos.

Sinais de que deslizamentos podem acontecer

Trincas nas paredes

Água empoçando no quintal

Portas e janelas emperrando

Rachaduras no solo

Água minando da base do barranco

Poste ou árvores inclinando

Muros e paredes estufados

Estalos na estrutura

Se algum desses sinais for identificado, a pessoa deve sair imediatamente do imóvel e ligar para a Defesa Civil (199) ou, em caso de emergências, para o Corpo de Bombeiros (193).

Recomendações de segurança

Não faça cortes altos ou inclinados em barrancos

Instale calhas no telhado

Conserte vazamentos em caixas-d’água e reservatórios

Não descarte lixo ou entulho em encostas

Não despeje esgoto no barranco

Evite queimadas

Previsão do tempo

O mês de dezembro tem previsão de chuvas acima da média em Belo Horizonte. Depois de uma breve trégua nas precipitações, a capital voltou a ter tempo instável nessa segunda e a condição permanece nesta terça-feira (9/12), conforme a previsão meteorológica.

De acordo com a Defesa Civil de BH, o dia é de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento ocasionais, com máxima de 27°C e umidade relativa mínima do ar em torno de 60%.

A temperatura mínima registrada foi de 16,8 °C, às 5h, na estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 15,7°C. Já a estação Mangabeiras, na Região Centro-Sul, marcou 17°C, às 5h45.

