PREVISÃO DO TEMPO

Tempo instável predomina em BH que pode ter chuva forte nesta terça (9/12)

Regional de Belo Horizonte registrou 21% da chuva esperada para todo o mês em apenas dois dias; confira a previsão completa e as recomendações em caso de chuva

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
09/12/2025 08:13

Evite áreas de inundação e não se aproxime de córregos e ribeirões durante ou após fortes chuvas
Chuva com raios e ventos pode atingir a capital mineira até domingo (2) crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press

O mês de dezembro tem previsão de chuvas acima da média em Belo Horizonte (MG). Depois de uma breve trégua nas precipitações, a capital voltou a ter tempo instável nessa segunda e a condição permanece nesta terça-feira (9/12), conforme a previsão meteorológica.

De acordo com a Defesa Civil de BH, o dia é de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento ocasionais, com máxima de 27°C e umidade relativa mínima do ar em torno de 60%.

A temperatura mínima registrada foi de 16,8 °C, às 5h, na estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 15,7°C. Já a estação Mangabeiras, na Região Centro-Sul, marcou 17°C, às 5h45.

Mínimas registradas por regional em 9/12

  • Barreiro: 17,5 °C, à 1h50.
  • Centro-Sul: 17,0 °C, às 5h45h.
  • Oeste, 16,8 °C, com sensação térmica de 15,7 °C, às 5h.
  • Pampulha, 18,6 °C, com sensação térmica 20,9 °C, às 6h.
  • Venda Nova: 19,1 °C, às 5h55.

Acumulado de chuvas

A quantidade de água da chuva é medida por milímetros (mm), sendo que a média climatológica do mês para o município é de 339,1 mm, número alto comparado aos outros meses do ano.

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Portanto, se chover 20 mm, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Região Nordeste registrou 71,6 mm de chuva entre domingo (7/12) e segunda-feira (8/12), segundo balanço divulgado pela Defesa Civil da capital, somando quase metade da média esperada para o mês em apenas nove dias - 165,8 mm.

Também apresentaram elevação significativa no acumulado de chuvas as regionais Leste (41,4 mm), Norte (35 mm) e Centro-Sul (12,2 mm).

Acumulado total de dezembro (até 5h41 desta terça, 9/12)

  • Barreiro: 101,8 mm (30,0%)
  • Centro-Sul: 162,8 mm (48,0%)
  • Hipercentro: 61,8 mm (18,2%)
  • Leste: 123,4 mm (36,4%)
  • Nordeste: 165,8 mm (48,9%)
  • Noroeste: 100,8 mm (29,7%)
  • Norte: 125,0 mm (36,9%)
  • Oeste: 120,4 mm (35,5%)
  • Pampulha: 74,2 mm (21,9%)
  • Venda Nova: 80,0 mm (23,6%)

O que fazer em caso de chuva?

O órgão municipal recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegar em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

Recomendações

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas no Noroeste, Triângulo, Alto Paranaíba, Central, Oeste, Sul, Sudoeste, Metropolitana e Zona da Mata.

Na região Norte, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada, enquanto nas demais regiões, o dia será de céu parcialmente nublado, também com previsão de até 34°C.

overflay