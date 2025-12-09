Tempo instável predomina em BH que pode ter chuva forte nesta terça (9/12)
Regional de Belo Horizonte registrou 21% da chuva esperada para todo o mês em apenas dois dias; confira a previsão completa e as recomendações em caso de chuva
O mês de dezembro tem previsão de chuvas acima da média em Belo Horizonte (MG). Depois de uma breve trégua nas precipitações, a capital voltou a ter tempo instável nessa segunda e a condição permanece nesta terça-feira (9/12), conforme a previsão meteorológica.
De acordo com a Defesa Civil de BH, o dia é de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento ocasionais, com máxima de 27°C e umidade relativa mínima do ar em torno de 60%.
A temperatura mínima registrada foi de 16,8 °C, às 5h, na estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 15,7°C. Já a estação Mangabeiras, na Região Centro-Sul, marcou 17°C, às 5h45.
Mínimas registradas por regional em 9/12
- Barreiro: 17,5 °C, à 1h50.
- Centro-Sul: 17,0 °C, às 5h45h.
- Oeste, 16,8 °C, com sensação térmica de 15,7 °C, às 5h.
- Pampulha, 18,6 °C, com sensação térmica 20,9 °C, às 6h.
- Venda Nova: 19,1 °C, às 5h55.
Acumulado de chuvas
A quantidade de água da chuva é medida por milímetros (mm), sendo que a média climatológica do mês para o município é de 339,1 mm, número alto comparado aos outros meses do ano.
Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Portanto, se chover 20 mm, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.
A Região Nordeste registrou 71,6 mm de chuva entre domingo (7/12) e segunda-feira (8/12), segundo balanço divulgado pela Defesa Civil da capital, somando quase metade da média esperada para o mês em apenas nove dias - 165,8 mm.
Também apresentaram elevação significativa no acumulado de chuvas as regionais Leste (41,4 mm), Norte (35 mm) e Centro-Sul (12,2 mm).
Acumulado total de dezembro (até 5h41 desta terça, 9/12)
- Barreiro: 101,8 mm (30,0%)
- Centro-Sul: 162,8 mm (48,0%)
- Hipercentro: 61,8 mm (18,2%)
- Leste: 123,4 mm (36,4%)
- Nordeste: 165,8 mm (48,9%)
- Noroeste: 100,8 mm (29,7%)
- Norte: 125,0 mm (36,9%)
- Oeste: 120,4 mm (35,5%)
- Pampulha: 74,2 mm (21,9%)
- Venda Nova: 80,0 mm (23,6%)
O que fazer em caso de chuva?
O órgão municipal recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegar em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.
Recomendações
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
Como fica o tempo em Minas?
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas no Noroeste, Triângulo, Alto Paranaíba, Central, Oeste, Sul, Sudoeste, Metropolitana e Zona da Mata.
Na região Norte, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada, enquanto nas demais regiões, o dia será de céu parcialmente nublado, também com previsão de até 34°C.