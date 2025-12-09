Assine
overlay
Início Gerais
PREVISÃO DO TEMPO

Alerta: BH pode enfrentar chuva forte até a manhã de quarta (10/12)

Acumulado de chuva previsto para o dia pode chegar a 17% do esperado para todo o mês de dezembro; confira previsão do tempo e orientações da Defesa Civil

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
09/12/2025 09:53

compartilhe

SIGA
x
Chuva em BH
Alerta: BH pode enfrentar chuva forte até a manhã de quarta (10/12) crédito: Edésio Ferreira/EM/DA Press

Belo Horizonte deve ter chuvas acima da média em dezembro, segundo a meteorologia, e os efeitos já podem ser sentidos. A Defesa Civil municipal emitiu, nesta terça-feira (9/12), um comunicado de chuva forte, válido até a manhã desta quarta-feira (10/12).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com a Defesa Civil de BH, as precipitações podem chegar a 60 milímetros (mm), acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O acumulado de precipitações representa 17% do esperado para todo o mês no município (339,1 mm).

Leia Mais

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

O órgão municipal recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

O que fazer em caso de chuva?

Com a previsão de chuva e trovoadas, a Defesa Civil municipal reforça a importância de medidas preventivas para proteger vidas e bens.

Recomendações essenciais

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Acumulado total de dezembro (até 5h41 desta terça, 9/12)

  • Barreiro: 101,8 mm (30,0%)
  • Centro-Sul: 162,8 mm (48,0%)
  • Hipercentro: 61,8 mm (18,2%)
  • Leste: 123,4 mm (36,4%)
  • Nordeste: 165,8 mm (48,9%)
  • Noroeste: 100,8 mm (29,7%)
  • Norte: 125,0 mm (36,9%)
  • Oeste: 120,4 mm (35,5%)
  • Pampulha: 74,2 mm (21,9%)
  • Venda Nova: 80,0 mm (23,6%)

Como fica o tempo nesta terça (9/12)?

Depois de uma breve trégua nas precipitações, a capital voltou a ter tempo instável nessa segunda e a condição permanece nesta terça-feira (9/12), conforme a previsão meteorológica.

A previsão indica céu nublado a encoberto com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento ocasionais, com máxima de 27°C e umidade relativa mínima do ar em torno de 60%.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A temperatura mínima registrada foi de 16,8 °C, às 5h, na estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 15,7°C. Já a estação Mangabeiras, na Região Centro-Sul, marcou 17°C, às 5h45.

Tópicos relacionados:

bh chuva meteorologia previsao-do-tempo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay