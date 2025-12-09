Alerta: BH pode enfrentar chuva forte até a manhã de quarta (10/12)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Belo Horizonte deve ter chuvas acima da média em dezembro, segundo a meteorologia, e os efeitos já podem ser sentidos. A Defesa Civil municipal emitiu, nesta terça-feira (9/12), um comunicado de chuva forte, válido até a manhã desta quarta-feira (10/12).

De acordo com a Defesa Civil de BH, as precipitações podem chegar a 60 milímetros (mm), acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O acumulado de precipitações representa 17% do esperado para todo o mês no município (339,1 mm).

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

O órgão municipal recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

O que fazer em caso de chuva?



Com a previsão de chuva e trovoadas, a Defesa Civil municipal reforça a importância de medidas preventivas para proteger vidas e bens.

Recomendações essenciais

Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.

evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos. Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.

não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico. Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.

não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas. Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.

mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros. Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Acumulado total de dezembro (até 5h41 desta terça, 9/12)

Barreiro: 101,8 mm (30,0%)

101,8 mm (30,0%) Centro-Sul: 162,8 mm (48,0%)

162,8 mm (48,0%) Hipercentro: 61,8 mm (18,2%)

61,8 mm (18,2%) Leste: 123,4 mm (36,4%)

123,4 mm (36,4%) Nordeste: 165,8 mm (48,9%)

165,8 mm (48,9%) Noroeste: 100,8 mm (29,7%)

100,8 mm (29,7%) Norte: 125,0 mm (36,9%)

125,0 mm (36,9%) Oeste: 120,4 mm (35,5%)

120,4 mm (35,5%) Pampulha: 74,2 mm (21,9%)

74,2 mm (21,9%) Venda Nova: 80,0 mm (23,6%)

Como fica o tempo nesta terça (9/12)?

Depois de uma breve trégua nas precipitações, a capital voltou a ter tempo instável nessa segunda e a condição permanece nesta terça-feira (9/12), conforme a previsão meteorológica.

A previsão indica céu nublado a encoberto com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento ocasionais, com máxima de 27°C e umidade relativa mínima do ar em torno de 60%.

A temperatura mínima registrada foi de 16,8 °C, às 5h, na estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 15,7°C. Já a estação Mangabeiras, na Região Centro-Sul, marcou 17°C, às 5h45.