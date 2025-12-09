BH registra chuva em todas as regionais na noite desta terça-feira (9/12)

A Defesa Civil de Belo Horizonte registrou chuva em todas as regionais da capital no início da noite desta terça-feira (9/12). De acordo com boletim divulgado às 19h20, a maior parte da cidade apresentou precipitação fraca nos últimos cinco minutos — volume entre 0,1 mm e 1 mm, indicado em verde no mapa.

A Regional Nordeste foi a única a registrar chuva moderada, com acumulado entre 1,1 mm e 2,5 mm no período. As demais regionais — Pampulha, Venda Nova, Norte, Noroeste, Oeste, Leste, Centro-Sul e Barreiro — tiveram índices leves, mas suficientes para caracterizar precipitação generalizada em toda a cidade.

A quantidade de chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por metro quadrado (m²). Por exemplo, se chover 50mm, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.

Belo Horizonte deve ter chuvas acima da média em dezembro, segundo a meteorologia, e os efeitos já podem ser sentidos. A Defesa Civil emitiu, nesta terça-feira (9/12), um comunicado de chuva forte, válido até a manhã desta quarta-feira (10/12).

De acordo com a Defesa Civil de BH, as precipitações podem chegar a 60 milímetros (mm), acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O acumulado de precipitações representa 17% do esperado para todo o mês no município (339,1 mm).

O que fazer e não fazer durante a chuva?

Evite áreas de inundação;

Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;

Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199);

Caso note rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

