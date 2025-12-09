MG: suspeito de atear fogo na ex-namorada se entrega à polícia e é liberado

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

O suspeito de atear fogo na ex-namorada na última sexta-feira (5/12), no distrito de Sobradinho, Zona Rural de São Thomé das Letras, no Sul de Minas Gerais, se apresentou à Polícia Civil de Minas Gerais nessa segunda-feira (8/12). O homem prestou depoimento formal, mas foi liberado em seguida por ter fugido do flagrante e por não haver prisão preventiva decretada pela Justiça. A vítima, de 26 anos, teve 60% do corpo queimado e permanece internada.

A tentativa de homicídio aconteceu na noite de sexta-feira (5/12). No dia, a vítima estava em sua casa quando o investigado entrou no imóvel e despejou uma substância inflamável para atear fogo no corpo da ex-companheira, que é professora. Mesmo em chamas, segundo a Polícia Civil, a mulher conseguiu ir até o banheiro e apagar as chamas no chuveiro.

Na sequência, a vítima saiu e pediu ajuda a uma pessoa que passava pela rua. Segundo o registro de ocorrência, durante o pedido de socorro, o investigado ainda estava no local do crime e chegou a ser contido pela testemunha, mas conseguiu fugir.

Em nota, a PCMG informou que a perícia técnica foi acionada e compareceu ao local dos fatos, onde encontrou um galão contendo líquido inflamável. Além disso, também foram encontrados vestígios de tecido, pelos e fios de cabelo queimados sobre as paredes e o piso do banheiro do imóvel.

O que disse a família do suspeito?

Ainda segundo o boletim de ocorrência, os policiais iniciaram buscas e chegaram à casa do suspeito. A mãe informou que o filho havia ligado após o ataque, assumido o crime e dito que não seria preso porque pretendia se suicidar. Ele não foi encontrado.

Nessa segunda-feira (8/12), o suspeito, acompanhado de um advogado, compareceu à delegacia da Polícia Civil de Três Corações. Ele foi encaminhado para interrogatório, mas optou por permanecer em silêncio. Como não havia flagrante nem pedido de prisão preventiva decretado, o homem foi liberado em seguida.